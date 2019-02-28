Kyiv not Kiev: Ванесса Паради сняла клип о столице Украины – видео

Знаменитая французская актриса, певица и экс-возлюбленная Джонни Деппа Ванесса Паради представила новый клип на песню Kiev, в котором спела о "киевской лихорадке и жарких поцелуях" и "киевском снеге", который встречает ее, когда она возвращается в город.

Паради посвятила песню столице Украины и истории любви героини, которая "вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного", оставшиеся в прошлом.

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В одном из кадров Ванесса стоит на поляне с панорамой с видом на Киево-Печерскую Лавру и несколько киевских жилых комплексов.



Ванесса Паради презентовала клип о Киеве / Скриншот

Что интересно, в комментариях к видео пользователи сети указали актрисе на неправильную транслитерацию названия столицы Украины – "Kyiv not Kiev".

Ванесса Паради – Kiev: смотрите видеоклип

Добавим, что в 2016 году актриса снималась в фильме "Иней" литовского режиссера Шарунас Бартаса, съемки которого проходили в Киеве.