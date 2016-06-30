Лайфхаки Бейонсе: личный визажист звезды рассказал, как правильно наносить румяна

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Бейонсе
Бейонсе / www.instagram.com/beyonce

Визажист американской певицы Бейонсе Сэр Джон поделился секретами красоты популярной исполнительницы. Он рассказал, что помогает подготовить кожу ее лица к макияжу и как он наносит румяна.

Ответственный за внешний вид Бейонсе во время концертов, фотосессий или съемок клипов рассказал, благодаря чему ее макияж максимально устойчив.

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Сэр Джон утверждает, что основным условием хорошего макияжа является хорошо увлажненная кожа. Визажист наносит крем на кожу лица перед тональной основой и после.

 

Акцент на щеках не следует делать слишком темными румянами. Их оттенок должен отличаться на тон, чтобы при растушевке не было видно четкого перехода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений S I R J O H N (@sirjohnofficial)

 

Для натурального вида лица Сэр Джон рекомендует выбирать румяна кремовых оттенков, а закреплять макияж порошковыми идентичного цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений S I R J O H N (@sirjohnofficial)

 

Также не стоит забывать про хайлайтер над верхней губой и на скулах – такой лайфхак поможет освежить макияж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений S I R J O H N (@sirjohnofficial)

 

 

Теги: LifeStyle Красота Бейонсе Макияж
Источник: Lifestyle
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