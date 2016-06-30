Лайфхаки Бейонсе: личный визажист звезды рассказал, как правильно наносить румяна

Визажист американской певицы Бейонсе Сэр Джон поделился секретами красоты популярной исполнительницы. Он рассказал, что помогает подготовить кожу ее лица к макияжу и как он наносит румяна.

Ответственный за внешний вид Бейонсе во время концертов, фотосессий или съемок клипов рассказал, благодаря чему ее макияж максимально устойчив.

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Сэр Джон утверждает, что основным условием хорошего макияжа является хорошо увлажненная кожа. Визажист наносит крем на кожу лица перед тональной основой и после.

Акцент на щеках не следует делать слишком темными румянами. Их оттенок должен отличаться на тон, чтобы при растушевке не было видно четкого перехода.

Для натурального вида лица Сэр Джон рекомендует выбирать румяна кремовых оттенков, а закреплять макияж порошковыми идентичного цвета.

Также не стоит забывать про хайлайтер над верхней губой и на скулах – такой лайфхак поможет освежить макияж.