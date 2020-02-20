Лана Дель Рей отменила концерты в Европе: известна причина
Популярная певица Лана Дель Рей вынуждена отказаться от анонсированного тура по странам Европы. Все потому, что звезда потеряла голос из-за болезни.
Как сообщает BBC, артистка должна была выступить 21 февраля в Нидерландах. После этого Лана Дель Рей запланировала грандиозные шоу в британских Манчестере, Глазго и Бирмингеме. Завершать первую серию концертов певица хотела в Лондоне, на легендарной O2 Арене. Однако все выступления Лане Дель Рей пришлось экстренно отменить: из-за болезни она потеряла голос.
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Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью потеряла свой голос. Врач посоветовал отдохнуть в течение четырех недель. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь,
– сообщила Лана Дель Рей.
Пока неизвестно, на какую дату артистка перенесет запланированные концерты. Также Лана Дель Рей решила не вдаваться в детали относительно болезни, которая спровоцировала потерю голоса.
С такой же проблемой столкнулся и Элтон Джон. Прямо посреди концерта в Новой Зеландии он потерял голос. Ошарашенным зрителям 72-летний Элтон Джон объяснил, что чувствует себя плохо и больше не может продолжать концерт. В сопровождении помощников певец покинул сцену под овации, а уже потом написал, что у него обнаружили пневмонию. После курса лечения Элтон Джон решил вернуться в Окленд и все же сыграть там концерт.
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