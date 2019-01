Лана Дель Рей представила новый сингл об одиночестве: видео

Американская певица Лана Дель Рей представила новую песню с длинным названием "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" ( "Такой женщине, как я, опасно хранить надежду – но она у меня все еще есть" ).

Композиция вошла в шестой студийный альбом Ланы Дель Рэй "Norman Fucking Rockwell". Песня "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" стала третьим синглом в нем после хитов "Mariners Apartment Complex" и "Venice Bitch". Читайте также: Зейну Малик – 26: лучшие песни британского певца Так, на днях композиция появилась на YouTube-канале артистки. В песне лирическая героиня сравнивает себя с американской поэтессой Сильвией Плат, которая покончила жизнь самоубийством в 1963 году. К слову, Сильвия была известна резкими и откровенными текстами, касающимися темы смерти, силы и безумия. Это очень личная, невеселая, а серьезная песня, которая несет глубокий смысл,

– рассказала Лана Дель Рей. Lana Del Rey - "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it": слушайте песню