Лана Дель Рей разорвала отношения с бойфрендом-полицейским

Певица Лана Дель Рей снова присоединилась к "клубу одиноких сердец". Артистка завершила роман с правоохранителем и блогером Шоном Ларкиным. Вероятной причиной разрыва были насыщенные графики влюбленных.

Об этом он намекнул в эксклюзивном интервью газете The New York Times. Шон Ларкин признался, что после разрыва отношений он и Лана Дель Рэй остались друзьями.

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Сейчас мы просто друзья. Мы все еще общаемся, но у нас очень плотные графики,

– рассказал Шон Ларкин.

Роман в звездной пары длился полгода. Впервые папарацци сфотографировали Лану Дель Рей и Шона Ларкина в ноябре 2019 года, после чего артистка подтвердила все слухи об отношениях. По словам правоохранителя, они влюбились друг в друга с первого дня знакомства. Чаще всего Лана и Шон проводили время в Лос-Анджелесе, где певица живет в роскошном имении, или в Талсе, штат Оклахома.

В Талсе мы отдыхали с моими друзьями-полицейскими и их женами: устраивали вечеринки, ужины и тому подобное. Обычное дело для пар,

– отметил Шон Ларкин.

Познакомил он Лану Дель Рей и со своими детьми от первого брака. Они не могли поверить, что их отец встречается с одной из самых известных певиц мира.

Сама же звезда отказывается комментировать разрыв отношений. Однако единичные фото Шона Ларкина Лана Дель Рей пока не удаляет со своей страницы в инстаграме.