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Лана Дель Рей выбрала на Грэмми платье из обычного торгового центра: интересные детали

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Лана Дель Рей / www.gettyimages.com

Американская певица Лана Дель Рей на церемонии Грэмми выглядела непревзойденно. Но оказалось, что артистка приобрела свой роскошный наряд в обычном американском торговом центре.

Об этом она откровенно рассказала в комментарии журналистке, которая стояла за кулисами шоу. Лана Дель Рей поблагодарила за комплименты и рассказала, что готовилась к выходу на красную дорожку в последний момент. Артистка решила не обращаться за помощью к стилистам и сама случайно нашла себе роскошный наряд.

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Перед камерами фотографов Лана Дель Рей сияла в сером платье, расшитом бисером. Нежное платье приковало внимание всех участников Грэмми-2020, так как в нем звезда выглядела великолепно. Платье поп-дива выбрала не из коллекций именитых дизайнеров, а в обычном торговом центре Лос-Анджелеса. После первой же примерки Лана Дель Рей решила купить наряд.

Я купила платье в торговом центре. Я увидела его, и оно мне сразу понравилось. Это случилось в последние минуты, но я в восторге от наряда,
– рассказала Лана Дель Рей. 

Певица пришла на церемонию Грэмми в сопровождении своего бойфренда – полицейского Шона Ларкина. Пара на протяжении нескольких дней очаровывала мир совместными выходами: на красных дорожках влюбленные демонстрировали особую идиллию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Лана Дель Рей была не единственной участницей Грэмми, кто выбрал серый наряд. Сложилось впечатление, что именно этот цвет стал трендовым. В сером наряде на церемонии предстали Ариана Гранде, Джон Ледженд, Игги Поп, Орвилл Тэк. Однако, в отличие от Ланы Дель Рей, они готовились к выходу заранее и благодаря стилистам подобрали наряды из кутюрных коллекций дизайнеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Грэмми
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