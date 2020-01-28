Лана Дель Рей выбрала на Грэмми платье из обычного торгового центра: интересные детали

Американская певица Лана Дель Рей на церемонии Грэмми выглядела непревзойденно. Но оказалось, что артистка приобрела свой роскошный наряд в обычном американском торговом центре.

Об этом она откровенно рассказала в комментарии журналистке, которая стояла за кулисами шоу. Лана Дель Рей поблагодарила за комплименты и рассказала, что готовилась к выходу на красную дорожку в последний момент. Артистка решила не обращаться за помощью к стилистам и сама случайно нашла себе роскошный наряд.

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Перед камерами фотографов Лана Дель Рей сияла в сером платье, расшитом бисером. Нежное платье приковало внимание всех участников Грэмми-2020, так как в нем звезда выглядела великолепно. Платье поп-дива выбрала не из коллекций именитых дизайнеров, а в обычном торговом центре Лос-Анджелеса. После первой же примерки Лана Дель Рей решила купить наряд.

Я купила платье в торговом центре. Я увидела его, и оно мне сразу понравилось. Это случилось в последние минуты, но я в восторге от наряда,

– рассказала Лана Дель Рей.

LANA BOUGHT THIS AT THE MALL BYE pic.twitter.com/5zIyxNQQx9 — edgar (@ivorycricket) January 27, 2020

Певица пришла на церемонию Грэмми в сопровождении своего бойфренда – полицейского Шона Ларкина. Пара на протяжении нескольких дней очаровывала мир совместными выходами: на красных дорожках влюбленные демонстрировали особую идиллию.

Лана Дель Рей была не единственной участницей Грэмми, кто выбрал серый наряд. Сложилось впечатление, что именно этот цвет стал трендовым. В сером наряде на церемонии предстали Ариана Гранде, Джон Ледженд, Игги Поп, Орвилл Тэк. Однако, в отличие от Ланы Дель Рей, они готовились к выходу заранее и благодаря стилистам подобрали наряды из кутюрных коллекций дизайнеров.