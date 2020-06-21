Американская певица Лана Дель Рей является настоящей королевой инди-поп музыки. Ее музыкальный стиль – самобытный, меланхоличный, романтичный. Артистка является очень нежной и искренней, своей харизмой дотронулась до струн души каждого. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас самые интересные факты из жизни знаменитости.

В ее ретро-образы и винтажную одежду влюбились ценители эстетики. Загадочная музыка певицы привлекает внимание миллионов поклонников в разных уголках мира. Путь к мировому признанию длиной в шесть лет был нелегким. Она работала официанткой, жила в трейлере, бросила факультет философии и начала писать песни.

Читайте также Натали Портман – 39! 5 причин влюбиться в оскароносную актрису

Бешеная популярность пришла именно в то время, когда девушка загрузила на YouTube песню "Video Games". Уже за три недели ролик набрал полмиллиона просмотров. Следующая песня за месяц набрала 30 миллионов просмотров, поэтому 2011 год ознаменовал для Ланы Дель Рей начало нового пути в мире музыки.

По случаю дня рождения певицы 24 канал расскажет вам самые интересные факты из ее биографии.

Создание псевдонима. Имя Лана Дель Рей образовалось из сочетания имени голливудской актрисы Ланы Тернер и названия популярного автомобиля Ford Del Rey. Настоящее имя – Элизабет Грант.



День рождения Ланы Дель Рей

Зарождение музыки. Лана начала интересоваться музыкой после того, как провела несколько часов в церкви Нью-Йорка. Именно церковный хор стал для будущей звезды лучшим вдохновением и основой для дальнейшего творчества.

Жизненный девиз. "Все ответы на вопросы внутри вас. Все, что вам нужно знать, вы можете получить через свои собственные практики и знания. Раньше я думала, что другие люди могут показать дорогу. Поэтому я обычно говорю: "Превыше всего – надо быть верным самому себе".

Читайте также Близняшкам Олсен – по 34! Путь девушек к влиятельным дизайнерам

Татуировки певицы. У Ланы Дель Рей есть татуировки на обеих руках. На левой буква М – в честь бабушки Мадлен, с которой исполнительница была очень близка в детстве. Также на этой руке выбито слово Paradise. Правую руку украшает фраза "Не доверяй никому", а безымянный палец – "Умри молодым".

Любимые бренды. Лана не является привередливой в одежде. Она с легкостью может прогуляться по улицам города в простых джинсах и футболке. Однако, для светских мероприятий она выбирает наряды от Versace и Chanel.



Лане Дель Рей – 35

Fashion&Music. Песни Ланы Дель Рей были использованы в показах Dior Couture, Christopher Kane, Emilio de la Morena.

Дом Ланы Дель Рей. В собственности исполнительницы 2 дома, общая стоимость которых составляет 6 миллионов долларов. Дома наполнены дизайнерскими предметами интерьера в стиле бохо, современной техникой и винтажной мебелью.



Дом Ланы Дель Рей / David Anderson

Такой дом идеально подходит для того, чтобы просыпаться и неторопливо делать кофе, а вечером читать книгу и писать песни.



Дом Ланы Дель Рей / David Anderson

Панические страхи. Лана Дель Рей панически боится смерти и акул.

"В 4 года я увидела программу, в которой убили человека. Тогда я спросила у родителей: "Мы все когда-нибудь умрем?" На что они ответили: "Да". Я была в таком шоке, что даже расплакалась. После этого я много раз ходила к врачу с этой проблемой", – делится воспоминаниями певица.

Что интересно, певица также очень боится сцены. В одном из своих интервью, она призналась, что старается не думать о людях, которые вокруг. Ей очень важно расслабиться и думать о нотах.

Финансовые расходы. Хотя звезда зарабатывает немало средств и может позволить себе роскошную жизнь, однако называет себя скрягой и отмечает, что не любит тратить собственные деньги.

Музыкальный рекорд. Клип "Born To Die" на официальном канале певицы на YouTubе просмотрели 450 523 938 раз.

Вредные привычки. Певица курит с 17 лет и, к сожалению, не может избавиться от никотиновой зависимости. Она говорит, что курение помогает ей успокоиться.



Лана Дель Рей / FW Daily

Алкогольная зависимость. С 15 до 18 лет, во время пребывания в элитном колледже-интернате, будущая звезда сильно пила. "Я напивались каждый день. Когда я пишу о том, что потеряла, то в том числе пишу об алкоголе – это была моя первая любовь", – вспоминает Лана, впрочем, добавляет, что это было худшее, что случилось с ней в жизни.

Что ест Лана Дель Рей. Певица не придерживается никаких диет и не ограничивает себя в питании, поэтому вволю ест сладости. Предпочитает простую кухню и обожает бургеры. Каждое утро звезды начинается со стакана теплой воды с лимоном. Эта полезная привычка помогает избавить организм от токсинов, укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи.