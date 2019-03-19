Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"

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Тест: Кто ты из "Игры престолов"
Тест: Кто ты из "Игры престолов" / Колажж: LifeStyle 24

Уже не можете дождаться нового сезона "Игры престолов"? Мы тоже! Поэтому предлагаем вспомнить всех невероятных героев сериала.

Уже меньше чем через месяц состоится долгожданная премьера 8 сезона "Игры престолов"! 14 апреля все киноманы замрут в ожидании финальных эпизодов сериала, которые, по обещаниям актеров, должны поразить всех поклонников – как в негативном, так и в положительном смысле.

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А пока армия Белых ходоков с Королем ночи наступают на континент Вестероса, а Серсея Ланнистер строит коварные планы в борьбе за Железный трон, предлагаем немного развлекаться и узнать, кем вы из героев "Игры престолов". Выбирайте свой ответ и нажмите на следующий вопрос. Будет интересно!

 

 

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Теги: LifeStyle Кино Игра престолов Публикации Тесты
Источник: LifeStyle 24
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