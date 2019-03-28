Лара Крофт уже не та: Аджелина Джоли сыграет в фильме Marvel

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Instagram/ @angelinajolie_offiicial

Голливудская актриса Анджелина Джоли славится своей игрой в приключенческом фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Она прекрасно вжилась в образ женщины-героя, вероятно, поэтому режиссеры и сценаристы проводят переговоры со знаменитостью относительно ее участия в съемках нового фильма Marvel.

О переговорах Анджелины Джоли с авторами кинокартин Marvel сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Как отмечается в источнике, голливудская актриса может сыграть одну из ролей в супергеройском фильме "Вечные" (Eternals). Однако никакой информации о роли, которая может достаться 43-летней Анджелине Джоли, не сообщают. Однако, если переговоры пройдут успешно, то для звезды фильма "Мистер и миссис Смит", это будет первая роль в супергеройской картине. Режиссером киноленты выступит Хлоя Чжао, а в кресла сценаристов сядут Мэттью и Райан Фирпо.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Анджелина Джоли Голливуд
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