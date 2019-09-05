Лариса не сделала ничего для собственного счастья, – любимая Павлика грубо ответила его экс-жене

Молодая возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репьяхова, с которой он встречается в течение 4 лет, ответила на сообщение в Facebook экс-супруги артиста Ларисы Созаевой. В публикации бывшая жена рассказала, что за 25 лет брака она знала о его изменах и прощала. Также женщина вспомнила, что артист тратил безумные суммы денег на любовницу, а на семье экономил.

Молодая избранница Виктора Павлика Екатерина Репьяхова решила прокомментировать эмоциональное сообщение Ларисы Созаевой на своей странице в Instagram-Stories.

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Девушка опубликовала скриншоты заявления бывшей жены Виктора, а также некоторые личные архивные фото. Под снимком с билетами на самолет она подписала: "Смотрите, я путешествовала, а вы в МакДональдс не могли сходить".

"Могу представить, как обидно женщине, что она раньше не додумалась ходить в салоны... А самой попробовать заработать на МакДональдс, нет? Или надо ждать, когда кто-то тебя озолотит?"– добавила под другим фото Екатерина.

Лариса не сделала ничего для того, чтобы быть счастливой. Так, а почему я должна думать о том, как сделать ее такой? Не позволяя себе строить отношения с ее мужем?!

– заявила Репьяхова.

В комментариях под заметкой экс-жены Павлика молодая возлюбленная заявила, что это ложь.

"Я начну с того, что все, что здесь есть – сплошная ложь. Вся информация, изложенная здесь, предоставлена бывшим водителем Виктора, который так же обижен на судьбу, по очевидным причинам. Потому что он бывший!"– убеждает девушка.

По словам бывшей жены Ларисы Созаевой, Виктор Павлик экономил на семье, однако тратил значительные суммы на свою любовницу.

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"За 12 последних лет ни у меня, ни у сына не было дней рождения в кафе или ресторане из-за отсутствия денег (он так говорил). Все ее праздники проходят исключительно в ресторанах, оплаченных Виктором. Виктор купил ей норковую шубу. Снял квартиру. На момент знакомства с Виктором у нее был долг около 30 тысяч гривен. Он его погасил", – заявила Лариса в заметке.

Также экс-жена певца рассказала, что Екатерина Репьяхова, после поступления на учебу в Киеве, начала активно искать мужа. "Что я о ней слышала? Примерно лет в 18 она влюбилась в мусульманина и приняла ислам. Любовь закончилась и она вспомнила, что иудейка. Потом начала жить с китайцем, за его счет. Именно с ним она приезжала в Николаев на концерт Виктора. Приревновав, китаец с ней поссорился и Виктор за свои деньги вызвал ей Бла-Бла-Кар и отправил на Киев", – подчеркнула Созаева.

Добавим, что публикацию Лариса сейчас удалила и написала новый лаконичный пост в Facebook: "Я с вами согласна, друзья. Зачем портить этим негативом себе жизнь? Улыбаемся и машем!".

Что известно о романе Виктора Павлика?

Впервые украинские СМИ заговорили о романе Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой в июне 2019 года. Тогда певец подтвердил слухи, что разводится с женой Ларисой и уже несколько лет живет с 25-летней девушкой.



Еще в 2016-м Екатерина получила в подарок от певца кольцо. Однако, как убеждает пара, к алтарю они еще не планируют идти. Избранница Виктора Павлика имеет хорошие отношения с его детьми и не намерена рожать пока своих потомков.