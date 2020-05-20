Ласточкин общался с Зеленским после обмена пленными: о чем они переписывались

Украинский шоумен, победитель шоу "Танцы со звездами" Игорь Ласточкин стал героем ютуб-шоу Потапа и Позитива под названием 2POPODCAST. В программе он, в частности, вспомнил, как однажды переписывался с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Игорь Ласточкин во время шоу рассказал, что у него был номер телефона Зеленского еще с того времени, как они вместе снимались в программе "Рассмеши комика". И заметил, что никогда ему не звонил и не писал.

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"Но, когда был первый обмен военнопленными, я смотрел это все по телевизору с "комом" в горле. У меня слезы текут, и не кончаются. Такой момент был трогательный, и я думаю – дай напишу", – отметил Ласточкин.

Он добавил, что написал Владимиру Зеленскому сообщение с текстом – "Спасибо за то, что ты человек". И добавил, что сделал это даже без претензии на ответ.

Но президент Украины ему ответил, и написал: "Спасибо, очень приятно. Спасибо за поддержку". И впоследствии пошутил Игорю Ласточкину: "Готовься, ты следующий".

Я еще ответил, и говорю, что да нет, я так не вывезу точно,

– рассказал комик.

Ласточкин добавил, что у него нет столько сил и энергии, как у Зеленского, и не понимает, где президент их берет.



Владимир Зеленский и Игорь Ласточкин / Фото Politeka

О возможном коронавирусе

Во время разговора на ютуб-шоу 2POPODCAST комик рассказал, что в феврале, после съемок видео для "Лиги смеха" серьезно простудился, в частности, постоянно кашлял. Тогда врачи диагностировали у него левостороннее воспаление легких.

"Я переохладился, и получилось так, что начал кашлять. Постоянно кашлял и не мог понять, что происходит", – отметил Игорь Ласточкин.

И несмотря на то, что в то время еще не было "коронавірусного бума", комик не исключает того, что мог переболеть COVID-19.