Латекс, цветы и изысканный бархат: Кендалл Дженнер и Ким Кардашян поразили выходом на Эмми-2019

Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян", бизнесвумен Ким Кардашян, и одна из самых востребованных моделей современности Кендалл Дженнер, снова появились в центре внимания. На этот раз они ошеломили эффектным выходом на церемонии награждения Эмми-2019.

38-летняя Ким Кардашян хорошо известна своими соблазнительными выходами и эффектными "луками", которые выбирает для светских событиях. Однако для такой ответственной миссии, а именно проведение церемонии Эмми-2019, Insta-дива выбрала более сдержанный вечерний и даже несколько изысканный образ.

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На красной дорожке, а затем на главной сцене Microsoft Theater, Ким Кардашян появилась в черном платье длины макси и со шлейфом от Vivienne Westwood. Однако образ известной соблазнительницы не остался без пикантной детали – глубокого декольте. Платье в минималистическом стиле Ким разбавила массивными аксессуарами, украсив шею серебристыми цепями с подвеской крестика.



Кендалл Дженнер и Ким Кардашян / Instagram / @lifeandstyleweekly

Зато ее сестра, 23-летняя Кендалл Дженнер, поразила довольно соблазнительным но не менее эффектным образом. Модель Victoria's Secret дебютировала на престижном мероприятии в вечернем платье от британского дизайнера Richard Quinn. Ее образ отличался сочетанием различных тканей. Верх наряд был создан с обтягивающего латекса под шею с структурным лифом, а юбка с принтом роз.



Ким Кардашян и Кендалл Дженнер в Эмми-2019 / Instagram / @lifeandstyleweekly

Обе сестры акцентировали внимание на своих талиях, несмотря на разный тип фигуры.