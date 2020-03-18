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Латекс и блеск: Белла Хадид обнажилась для известного глянца

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Знаменитая американская модель неутомимо позирует для самых известных мировых изданий. Очередная съемка Беллы Хадид состоялась для корейского Vogue. Звезда примерила провокационные образы, оголив тело перед вспышками камер.

На личной странице в инстаграме знаменитая модель, которая выступает лицом самых известных мировых брендов и домов моды, опубликовала результаты очередной фотосессии. Так, Белла Хадид сотрудничала с известными мастерами Луиджи Мурену и Янго Хензи.

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Для съемки звезда выбрала наряд от итальянской премиальной марки Gucci. Она сменила несколько образов, каждый из которых становился все горячее. Так, на ней боди, расшитое пайетками, высокие носки в сеточку и светлые туфли, а эпатажности добавляет сигарета.

Наиболее пикантным стало платье, которое позволило Белле Хадид обнажить свое безупречное тело. Она примерила юбку в пайетки с высокой талией и экстремальным разрезом, длинные латексные перчатки и чокер. Однако наиболее пикантным акцентом look стала грудь, которую едва прикрывала тонкая латексная полоска. Для съемки модель оставила волосы распущенными и выбрала роскошный макияж пастельных оттенков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bella (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bella (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bella (@bellahadid)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Белла Хадид Эротика
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