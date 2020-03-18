Латекс и блеск: Белла Хадид обнажилась для известного глянца
Знаменитая американская модель неутомимо позирует для самых известных мировых изданий. Очередная съемка Беллы Хадид состоялась для корейского Vogue. Звезда примерила провокационные образы, оголив тело перед вспышками камер.
На личной странице в инстаграме знаменитая модель, которая выступает лицом самых известных мировых брендов и домов моды, опубликовала результаты очередной фотосессии. Так, Белла Хадид сотрудничала с известными мастерами Луиджи Мурену и Янго Хензи.
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Для съемки звезда выбрала наряд от итальянской премиальной марки Gucci. Она сменила несколько образов, каждый из которых становился все горячее. Так, на ней боди, расшитое пайетками, высокие носки в сеточку и светлые туфли, а эпатажности добавляет сигарета.
Наиболее пикантным стало платье, которое позволило Белле Хадид обнажить свое безупречное тело. Она примерила юбку в пайетки с высокой талией и экстремальным разрезом, длинные латексные перчатки и чокер. Однако наиболее пикантным акцентом look стала грудь, которую едва прикрывала тонкая латексная полоска. Для съемки модель оставила волосы распущенными и выбрала роскошный макияж пастельных оттенков.