Латекс и вечерние платья: Марго Робби и звезды "Хищных птичек" отличились эпатажем

Голливудские звезды продолжают презентовать в мире один из самых ожидаемых боевиков года – "Хищные птички (И фантастическая Харли Квин)" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). На днях они отправились в Великобританию, где Марго Робби и Джерни Смоллетт-Белл отличились эпатажными образами.

Презентация популярного боевика состоялась 29 января в Лондоне. На традиционный фотокруг и пресс конференции пришли сотни журналистов и поклонников, которые хотели первыми увидеть фильм "Хищные птички" и пообщаться с главными актрисами фильма. Голливудские знаменитости не могли пропустить это событие и предстали перед публикой. Интересно: Яркая и безумная: появился новый трейлер и постеры к фильму "Хищные птички" с Марго Робби И если на предыдущих премьерах актрисы выбирали элегантные платья, то для визита в Лондон они решили добавить эпатажа. Так, главная звезда фильма Марго Робби красовалась в платье от Dries Van Noten, которое состояло из черной юбки и асимметричного топа из перьев. Пикантности виду знаменитой красавицы добавляли ярко-розовые перчатки, которые с удовольствием надела бы Харли Квинн.

Марго Робби в Лондоне / Instagram / @birdsofprey Не менее пикантно на допремьерном показе выглядела Джерни Смоллетт, которая пришла на кинособытие в латексном платье с прозрачным шифоновым верхом. В то же время другие актрисы, сыгравшие супергероинь в фильме "Хищные птички", выбрали более сдержанные платья.

Звезды фильма "Хищные птички"/ Instagram / @birdsofprey

Джерни Смоллетт – зезда фильма "Хищные птички"/ Instagram / @birdsofprey

Мэри Элизабет Уинстед в роскошном красном платье / Instagram / @birdsofprey

Рози Перез / Instagram / @birdsofprey Что известно о фильме "Хищные птички"?

Харли Квин стала одним из самых популярных персонажей из серии комиксов DC Comics. Впервые она появилась на экранах в мультсериале "Бэтмен", вышедший в прокат в 1992 году. Антигероиня и любимая девушка Джокера сразу же завоевала киноманов, поэтому в 2020 году авторы проекта решили презентовать отдельный фильм про нее.



Кинолента рижиссера Кэти Янь получила название "Хищные птички (И фантастическая Харли Квин)". Детали сюжета держались в секрете, однако из трейлеров известно, что Харли Квин соберет свою команду, чтобы противостоять известному злодею – Черной Маске. Название киноленты довольно символично, ведь все супергероини фильма – знаменитые женские персонажи, каждая из которых так или иначе связана с птичкой. В частности, в киноленте зрители смогут увидеть боевое мастерство Черной Канарейки (Джерни Смоллетт-Белл) и охотницы (Мэри Элизабет Уинстед).