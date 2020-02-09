Латекс и зажигательные танцы: The Pussycat Dolls презентовали первый клип после воссоединения

Популярная группа The Pussycat Dolls еще в ноябре 2019 года объявила о воссоединении. Артистки уже записали новые треки и сняли горячий клип к песне React.

Ролик появился на ютуб-канале группы 7 февраля и сразу же привлек внимание меломанов. Впервые за последние 10 лет солистки коллектива Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер создали совместный клип. Видео не разочаровало поклонников The Pussycat Dolls, ведь было в стиле зажигательных артисток.

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Для съемок вокалистки примеряли сексуальные наряды, в частности, боди, латексные костюмы и ботфорты. Участницы The Pussycat Dolls страстно станцевали перед камерой, поразив всех синхронностью движений и сексуальностью. Постановку девушки выполняли в воде и на фоне огня, что добавило эротичности кадрам. Как это было – смотрите в горячем клипе.

The Pussycat Dolls – React: смотрите клип к песне (18+)

Впервые о воссоединении группы, которая была безумно популярна в 2000-х, заговорили в ноябре 2019 года. Возвращение The Pussycat Dolls на сцену состоялось в Лос-Анджелесе, во время вокального шоу Х-фактор. Судьей шоу была одна из солисток коллектива – певица Николь Шерзингер, которая и договорилась с организаторами проекта о дебютное выступление после 10-летней паузы. Певицы сумели поразить публику зажигательными танцами и исполнением старых хитов, вошедших в два альбома The Pussycat Dolls.

После большого возвращения артистки готовят к выпуску новую студийную пластинку и анонсировали большое турне, которое начнется в апреле 2020 года. The Pussycat Dolls будут выступать в крупных городах США, поэтому ожидаются аншлаги на их концерты.