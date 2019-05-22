Латекс, мини и макси: сестры Кардашян-Дженнер сексуально представили новую коллекцию косметики
Знаменитые сестры семейства Кардашьян-Дженнер почти в полном составе прибыли на презентацию новой линейки косметики 21-летней Кайли. На светскую вечеринку каждая из них выбрала яркий и сексуальный наряд, который бы подчеркивал их предпочтения.
Накануне самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер представила новую линейку косметики. Ранее бренд 21-летней звезды выпускал только декоративные средства, среди которых помады, тени, блески для губ, а теперь марка будет охватывать и средства для ухода за кожей. Для такого важного события в своей карьере Кайли Дженнер устроила грандиозный праздник.
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На вечеринку пришло немало ее друзей, коллег и, конечно, празднование не обошлось без сестер, которые покорили всех присутствующих своим внешним видом. Коллективный дух у семейства Кардашян-Дженнер присутствует, с этим не поспоришь.
Все сестры и их мама Крис Дженнер оделись в наряды розового цвета, подобрав для себя наиболее подходящую модель. Так, 38-летняя Ким Кардашян выбрала пудровое макси-платье на длинный рукав. Казалось бы, ничего сексуального, но фасон платья, которое одела звезда Instagram, пикантно обтягивал тонкую талию и пышные бедра знаменитости.
Ким Кардашян / Instagram / @_persiancelebnews_
40-летняя Кортни надела мини-платье в ярких пайетках цвета фуксии. Однако благодаря своему наряду она засветила не только стройные загорелые ноги, но и свою пышную грудь. 34-летняя Хлои Кардашян выбрала латексный комбинезон с оголенными плечами и длинными зауженными штанами. Ну а 21-летняя виновница торжества выбрала мини-платье без бретелек и с вырезами на талии.
Кортни и Хлои Кардашян / Instagram / @_persiancelebnews_
Кайли Дженнер / Instagram / @_persiancelebnews_
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