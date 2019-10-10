Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук

Польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 год. Что известно о Токарчук – читайте в материале LifeStyle 24.

В четверг, 10 октября, в Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по литературе в 2018 и 2019 году. Премию за 2018 год получила Ольга Токарчук, а за 2019 год – австриец Петер Гандке.

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Ольга Токарчук – биография

Ольга Токарчук выросла в городе Сулехове в семье выходцев из Украины, потом вместе с родителями переехала в Кетш, где окончила общеобразовательный лицей им. Норвида. Женщина является выпускницей факультета психологии Варшавского университета. Во время учебы занималась психически больными людьми как волонтер.

Главные принципы жизни Ольги: "никаких решений до утреннего кофе" и "пишется то, что пишется".



Ольга Токарчук / Facebook

Ольга Токарчук гордится украинскими корнями

В 2009 году у Ольги Токарчук состоялась творческая встреча в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", пишет интернет-издание "ЛитАкцент". Писательница рассказала, что украинского происхождения в ее семье была бабушка. Тогда она призналась, что украинская история семьи является для не тайной, ведь ее отец в семилетнем возрасте остался сиротой.

Я дважды делала попытки узнать о ней и ездила на Украину, в частности во Львов, но, пожалуй, сейчас уже слишком поздно для таких разведок. Люди, которые могли бы что-то рассказать, умерли, не удалось мне найти и никаких документов. Украинская часть моей личности немного по-литературному выдумана. Хотя что-то украинское во мне таки есть, например, музыкальный слух, я пою вторым голосом и убеждена, что это именно украинская черта,

– заявила она.

В интервью для ZAXID.NET в 2010 году рассказала, что в 2009 году она встретилась с частью семьи, которая переехала во Францию после войны.

"Мы разговаривали с ними странной польско-украинской мешаниной, я не знаю украинского, хотя отец знает... И здесь во Львове имею семью, недалеко от Збаража. А вообще Токарчуки происходят из Токов возле Тернополя", – добавила она.

А для издания "Молодой Буковинец" в 2011 году писательница в очередной раз подтвердила свои украинские корни. "Несмотря на то, что мои предки были поляками-католиками, моя фамилия – украинская", – заявила Токарчук.

Я очень горжусь тем, что много творческих идей в польской литературе и культуре в целом каким-то образом были связаны или укорененные на Востоке, в Украине. Для себя лично я трактую свое украинское происхождение как некий такой второй замер. Очень горжусь тем, что, будучи здесь, в Украине, я очень много понимаю на украинском, хотя, конечно, не улавливаю отдельных слов. Но в целом даже не нуждаюсь в переводе. Это действительно как какое-то второе измерение,

– отмечает Ольга Токарчук – лауреат Нобелевской премии по литературе за 2018.

2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk was born 1962 in Sulechów in Poland, and today lives in Wrocław. She made her debut as a fiction writer 1993 with ‘Podróz ludzi Księgi’ (‘The Journey of the Book-People’).#NobelPrize pic.twitter.com/4E3GDgoKE8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Что известно о творчестве Ольги Токарчук?

Первый роман Ольги "Путешествие людей Книги" (1993) сразу получил известность и последующие сочинения лишь улучшили ее репутацию как сильной писательницы. Последним романом Токарчук является "Дом дневной, дом ночной", который был написан в 1998 году.

Роман "Бегуны" принес ей самую престижную в стране литературную премию "Нике". А 10 октября Токарчук стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе за 2018 год "за рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".

The #NobelPrize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk “for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.” pic.twitter.com/ebU6claM8v — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Что известно про Нобелевскую премию по литературе?Премию вручают с 1901 года. Ее лауреатами стали всего 114 человек – в какие-то годы премия не вручалась, в какие-то ее делили между двумя писателями. Премиальный фонд – 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США). В 2017 году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.