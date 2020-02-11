Лауреат Оскара-2020 "Паразиты" попал в Книгу рекордов Гиннеса

После ошеломительного триумфа южнокорейского фильма "Паразиты" сюрпризы для его создателей не заканчивались. Драма Пон Джун Хо попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Фильм "Паразиты" стал безоговорочным триумфатором Оскара-2020. Он смог получить статуэтку победителя в четырех из шести заявленных номинаций, а также стать первым фильмом-лауреатом, снятым на иностранном языке.

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Однако и это не все достижения южнокорейской ленты. Как отмечается на официальной странице Книги рекордов Гиннеса в твиттере, "Паразиты" стали единственным фильмом, которому удалось победить одновременно в категориях "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Именно поэтому картина была удостоена своего места в книге мировых рекордов.

UPDATE: We can now confirm that @ParasiteMovie broke TWO records at last night's #Oscars- making major history for an international film!



This includes being the first to win both Best International Feature Film and #BestPicture Oscar ️️



Full list: https://t.co/PUToJtrgzn — GuinnessWorldRecords (@GWR) February 10, 2020

Напомним, что кроме двух выше упомянутых номинаций, создатель фильма "Паразиты" Пон Джун Хо, а также сценарий ленты были признаны лучшими среди всех других.

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