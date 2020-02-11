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Лауреат Оскара-2020 "Паразиты" попал в Книгу рекордов Гиннеса

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"Паразиты" попали в Книгу рекордов Гиннеса / Layar

После ошеломительного триумфа южнокорейского фильма "Паразиты" сюрпризы для его создателей не заканчивались. Драма Пон Джун Хо попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Фильм "Паразиты" стал безоговорочным триумфатором Оскара-2020. Он смог получить статуэтку победителя в четырех из шести заявленных номинаций, а также стать первым фильмом-лауреатом, снятым на иностранном языке.

Здесь больше: Оскар-2020: "Паразиты" стали лучшим фильмом

Однако и это не все достижения южнокорейской ленты. Как отмечается на официальной странице Книги рекордов Гиннеса в твиттере, "Паразиты" стали единственным фильмом, которому удалось победить одновременно в категориях "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Именно поэтому картина была удостоена своего места в книге мировых рекордов.

Напомним, что кроме двух выше упомянутых номинаций, создатель фильма "Паразиты" Пон Джун Хо, а также сценарий ленты были признаны лучшими среди всех других.

Паразиты: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Оскар 2020
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