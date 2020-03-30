Лауреат премии Грэмми Джо Диффи умер от коронавируса

Знаменитый кантри-певец Джо Диффи, который больше недели боролся с коронавирусом, скончался в США. На время смерти ему был 61 год.

Информацию уже подтвердили представители музыканта, которые рассказали журналистам издания Variety, что Джо Диффи умер 29 марта. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

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"Легенда кантри-музыки и обладатель Грэмми Джо Диффи ушел из жизни в воскресенье, 29 марта, от осложнений коронавируса. Семья просит уважать приватность в такой момент", – отметил представитель кантри-певца.

О выявлении COVID-19 рассказал сам Джо Диффи. В пятницу, 20 марта, он объявил, что тест на коронавирус имел положительные результаты. Артист тут же обратился к медикам и находился в госпитале до последнего дня.

"Я нахожусь под опекой медицинских работников и сейчас прохожу лечение. Мы с моей семьей в это время просим конфиденциальность. Мы хотим напомнить публике и всем моим поклонникам быть бдительными и крайне осторожными во время этой пандемии", – отметил Джо Диффи в сети.

Однако спасти артиста так и не удалось. Пока неизвестно, когда и где состоится церемония прощания с Джо Диффи. Из-за вспышки коронавируса в США, вероятно, похороны будут закрытымм, поэтому только родственники смогут провести артиста в последний путь.

Что известно о Джо Диффи?

Кантри-певец имел бешеную популярность в 1990-ых годах. За годы своей блестящей карьеры Джо Диффи записал 13 студийных альбомов, 2 из которых стали платиновыми, а еще 2 – золотыми. Более 20 его композиций часто возглавляли рейтинги престижных хит-парадов.

Самой известной песней Джо Диффи является Same Old Train. Именно благодаря ей кантри-певец получил почетную музыкальную премию Грэмми.

Слушайте трек Джо Диффи Same Old Train: аудио

Относительно личной жизни, то Джо Диффи трижды ходил к алтарю. Первыми его избранницами были Янисе Паркет и Дебби Джонс, однако эти отношения долго не продолжались. А вот с Терезой Крамп Джо Диффи прожил в браке 20 лет. Жена артиста поддерживала его до последнего дня жизни.