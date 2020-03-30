24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Лауреат премии Грэмми Джо Диффи умер от коронавируса

- Читати новину українською
Від коронавірусу помер співак Джо Діффі / www.kiro7.com

Знаменитый кантри-певец Джо Диффи, который больше недели боролся с коронавирусом, скончался в США. На время смерти ему был 61 год.

Информацию уже подтвердили представители музыканта, которые рассказали журналистам издания Variety, что Джо Диффи умер 29 марта. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Читайте также: Оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали с коронавирусом, – СМИ

"Легенда кантри-музыки и обладатель Грэмми Джо Диффи ушел из жизни в воскресенье, 29 марта, от осложнений коронавируса. Семья просит уважать приватность в такой момент", – отметил представитель кантри-певца.

О выявлении COVID-19 рассказал сам Джо Диффи. В пятницу, 20 марта, он объявил, что тест на коронавирус имел положительные результаты. Артист тут же обратился к медикам и находился в госпитале до последнего дня.

"Я нахожусь под опекой медицинских работников и сейчас прохожу лечение. Мы с моей семьей в это время просим конфиденциальность. Мы хотим напомнить публике и всем моим поклонникам быть бдительными и крайне осторожными во время этой пандемии", – отметил Джо Диффи в сети.

Однако спасти артиста так и не удалось. Пока неизвестно, когда и где состоится церемония прощания с Джо Диффи. Из-за вспышки коронавируса в США, вероятно, похороны будут закрытымм, поэтому только родственники смогут провести артиста в последний путь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joe Diffie (@officialjoediffie)

Что известно о Джо Диффи?

Кантри-певец имел бешеную популярность в 1990-ых годах. За годы своей блестящей карьеры Джо Диффи записал 13 студийных альбомов, 2 из которых стали платиновыми, а еще 2 – золотыми. Более 20 его композиций часто возглавляли рейтинги престижных хит-парадов.

Самой известной песней Джо Диффи является Same Old Train. Именно благодаря ей кантри-певец получил почетную музыкальную премию Грэмми.

Слушайте трек Джо Диффи Same Old Train: аудио

Относительно личной жизни, то Джо Диффи трижды ходил к алтарю. Первыми его избранницами были Янисе Паркет и Дебби Джонс, однако эти отношения долго не продолжались. А вот с Терезой Крамп Джо Диффи прожил в браке 20 лет. Жена артиста поддерживала его до последнего дня жизни.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Потери Грэмми LifeStyle
Комментарии

Читайте также

29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
Медицина 26240
29 марта , 22:37 Эльза Хоск показала карантинные вечера, проводимые дома в сексуальном белье: фото
Новини шоу-бізнесу 3345
29 марта , 22:44 Голос страны 10 сезон 11 выпуск: выступления команды Дана Балана, которые заворожили зрителей
Новини шоу-бізнесу 6186
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 49456
сегодня , 01:34 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
Новини України 19999
29 марта , 22:52 Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
Новини шоу-бізнесу 22221
сегодня , 08:30 30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 4296
29 марта , 23:36 Оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали с коронавирусом, – СМИ
Новини шоу-бізнесу 1694
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
29 марта 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
29 марта 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур
29 марта 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
28 марта 17:42 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
28 марта 10:35 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук