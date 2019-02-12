Лауреата премии Грэмми Дональда Гловера обвинили в плагиате

Известный американский актер и исполнитель Дональд Гловер (сценическое имя Childish Gambino) 10 февраля получил сразу две музыкальные премии "Грэмми" – "Запись года" и "Песня года" за песню This is America. Но в сети неожиданно возник скандал – автора обвинил в плагиате рэпер Джейз Харли, который утверждает, что тот сплагиатил его композицию American Pharaoh.

Еще в мае прошлого года Дональд Гловер выпустил трек This is America. С момента публикации на видеохостинге YouTube его посмотрели более 486 миллионов раз. За музыкальный трек в августе 2018 года он получил две премии MTV Video Music Awards 2018 и в семи был номинирован. Уже в конце года, в декабре, его номинировали в двух категориях престижной премии "Грэмми", где он в конце концов стал лауреатом.

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Но сразу же после премии рэп-исполнитель Джейз Харли обвинил Гловера в плагиате. По его словам, о схожести треков This is America и American Pharaoh он говорил артисту еще в прошлом году, однако тот никак не отреагировал.

Я рад, что черному парню удалось пробиться, но для нашей культуры в целом это плохо: он получил престижную награду за песню, которую не отличить от чужой. Мне не важна премия, пусть он просто признает, что слышал мою песню,

– прокомментировал Джейз для издания TMZ.

Сам же Дональд Гловер эту ситуацию никак не комментирует, а на церемонии вручения премий Грэмми в Лос-Анджелесе он так и не появился. Стоит добавить, что в двух композициях действительно слышны схожие мотивы, но LifeStyle 24 предлагает вам самим послушать и составить собственное мнение.

Jase Harley – American Pharaoh: смотреть видео онлайн

Childish Gambino – This is America