Лаурет Нобелевской премии Ольга Токарчук приедет во Львов на книжный форум
Польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук только несколько месяцев назад получила Нобелевскую премию по литературе, а уже на днях организаторы 27 BookForum во Львове сообщили, что автор стала приглашенной гостьей события.
Одно из самых масштабных книжных событий в Украине – Форум издателей во Львове (Book Forum Lviv) состоится в этом году 16-20 сентября. Хорошей традицией мероприятия является приглашение известных звезд в сфере литературы, чтобы те принимали участие в открытии события, презентовали собственные книги и имели возможность пообщаться со своими поклонниками.
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Ольга Токарчук представит два своих издания – "Книги Иакова" и "Диковинные истории", которые поступят в продажу в феврале и сентябре 2020 года соответственно. Согласно информации представителей Форума, соорганизатором приезда Токарчук станет киевское издательство "Темпора".
С нетерпением жду поездки во Львов и встречи с украинскими читателями "Книг Иакова" в переводе блестящего Остапа Сливинского. А кроме того, сентябрь чудесен на Западной Украине, когда на дороги падают крупные спелые орехи,
– прокомментировала свой визит в Украину нобелевская лауреатка.
Что известно об Ольге Токарчук?
Это польская писательница, бабушка которой родом из Украины, но вышла замуж за поляка. Сама же Ольга родилась в Сулехове (город в западной Польше), но потом с родителями переехала в Кетша, где окончила общеобразовательный лицей имени Норвида. Училась в Варшавском университете на факультете психологии. Сейчас Ольга Токарчук живет во Вроцлаве.
Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук приедет в Украину / Facebook / @Olga Tokarczuk
В Польше она является известной писательницей, эссеистом, сценарисом, поэтом, психологом и с недавних пор лауреатом Нобелевской премии за 2018 год за роман "Бегуны". На ее счету немало других наград за литературные произведения – этот же роман и книга "Полеты" дважды принесли автору самую престижную в Польше литературную премию "Нике". Международная Букеровская премия в 2018 году отметила ее за роман "Полеты". Ее книги переведены более чем на 45 языков мира.
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Форум издателей во Львове приводит список произведений Ольги Токарчук, которые переведены на украинский язык и их можно найти в Украине:
- 2019 год – "Книги Якова" ("Книги Иакова"), издательство "Темпора", переводчик Остап Сливинский;
- 2011 год – "Бігуни" ("Бегуны"), издательство "Фолио", переводчик Остап Сливинский;
- 2011 год – "Веди свій плуг понад кістками мертвих" ("Веди свой плуг над костями мертвых"), издательство "Урбино", переводчица Божена Антоняк;
- 2007 год – "Останні історії" ("Последние истории"), издательство "Литопыс", переводчица Ярина Сенчишин;
- 2004 год – "Мандрівка людей книги" ("Путь Людей Книги"), издательство "Литопыс", переводчица Нина Бичуя;
- 2004 год – "Правік та інші часи" ("Правек и другие времена"), издательство "Кальвария", переводчик Виктор Дмитрук;
- 2004 год – "Гра на багатьох барабанчиках" ("Игра на разных барабанах"), издательство "Литопыс", переводчик Виктор Дмитрук;
- 2003 год – "Правік та інші часи" ("Правек и другие времена"), журнал "Всесвит", переводчик Игорь Пизнюк;
- 2002 год – "Професор Ендрюс у Варшаві" ("Профессор Эндрюс в Варшаве"), "Кур’єр Кривбасу" ("Курьер Кривбасса"), переводчик Игорь Пизнюк;
- 2001 год – "Шафа" ("Шкаф")," Deus ex", "Номери" ("Номера"), журнал "Всесвит", переводчик Игорь Пизнюк.
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