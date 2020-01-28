Лаурет Нобелевской премии Ольга Токарчук приедет во Львов на книжный форум

Польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук только несколько месяцев назад получила Нобелевскую премию по литературе, а уже на днях организаторы 27 BookForum во Львове сообщили, что автор стала приглашенной гостьей события.

Одно из самых масштабных книжных событий в Украине – Форум издателей во Львове (Book Forum Lviv) состоится в этом году 16-20 сентября. Хорошей традицией мероприятия является приглашение известных звезд в сфере литературы, чтобы те принимали участие в открытии события, презентовали собственные книги и имели возможность пообщаться со своими поклонниками.

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Ольга Токарчук представит два своих издания – "Книги Иакова" и "Диковинные истории", которые поступят в продажу в феврале и сентябре 2020 года соответственно. Согласно информации представителей Форума, соорганизатором приезда Токарчук станет киевское издательство "Темпора".

С нетерпением жду поездки во Львов и встречи с украинскими читателями "Книг Иакова" в переводе блестящего Остапа Сливинского. А кроме того, сентябрь чудесен на Западной Украине, когда на дороги падают крупные спелые орехи,

– прокомментировала свой визит в Украину нобелевская лауреатка.

Что известно об Ольге Токарчук?

Это польская писательница, бабушка которой родом из Украины, но вышла замуж за поляка. Сама же Ольга родилась в Сулехове (город в западной Польше), но потом с родителями переехала в Кетша, где окончила общеобразовательный лицей имени Норвида. Училась в Варшавском университете на факультете психологии. Сейчас Ольга Токарчук живет во Вроцлаве.



Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук приедет в Украину / Facebook / @Olga Tokarczuk

В Польше она является известной писательницей, эссеистом, сценарисом, поэтом, психологом и с недавних пор лауреатом Нобелевской премии за 2018 год за роман "Бегуны". На ее счету немало других наград за литературные произведения – этот же роман и книга "Полеты" дважды принесли автору самую престижную в Польше литературную премию "Нике". Международная Букеровская премия в 2018 году отметила ее за роман "Полеты". Ее книги переведены более чем на 45 языков мира.

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Форум издателей во Львове приводит список произведений Ольги Токарчук, которые переведены на украинский язык и их можно найти в Украине: