24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Лаурет Нобелевской премии Ольга Токарчук приедет во Львов на книжный форум

25 Читати новину українською
Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук приедет в Украину / Facebook / @Olga Tokarczuk

Польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук только несколько месяцев назад получила Нобелевскую премию по литературе, а уже на днях организаторы 27 BookForum во Львове сообщили, что автор стала приглашенной гостьей события.

Одно из самых масштабных книжных событий в Украине – Форум издателей во Львове (Book Forum Lviv) состоится в этом году 16-20 сентября. Хорошей традицией мероприятия является приглашение известных звезд в сфере литературы, чтобы те принимали участие в открытии события, презентовали собственные книги и имели возможность пообщаться со своими поклонниками.

Интересно! Лауреат Нобелевской премии по литературе 2018 года: что известно об украинском происхождении Токарчук

Ольга Токарчук представит два своих издания – "Книги Иакова" и "Диковинные истории", которые поступят в продажу в феврале и сентябре 2020 года соответственно. Согласно информации представителей Форума, соорганизатором приезда Токарчук станет киевское издательство "Темпора".

С нетерпением жду поездки во Львов и встречи с украинскими читателями "Книг Иакова" в переводе блестящего Остапа Сливинского. А кроме того, сентябрь чудесен на Западной Украине, когда на дороги падают крупные спелые орехи,
– прокомментировала свой визит в Украину нобелевская лауреатка.

Что известно об Ольге Токарчук?

Это польская писательница, бабушка которой родом из Украины, но вышла замуж за поляка. Сама же Ольга родилась в Сулехове (город в западной Польше), но потом с родителями переехала в Кетша, где окончила общеобразовательный лицей имени Норвида. Училась в Варшавском университете на факультете психологии. Сейчас Ольга Токарчук живет во Вроцлаве.

Лауреат Нобелівської премії Ольга Токарчук приїде в Україну
Лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук приедет в Украину / Facebook / @Olga Tokarczuk

В Польше она является известной писательницей, эссеистом, сценарисом, поэтом, психологом и с недавних пор лауреатом Нобелевской премии за 2018 год за роман "Бегуны". На ее счету немало других наград за литературные произведения – этот же роман и книга "Полеты" дважды принесли автору самую престижную в Польше литературную премию "Нике". Международная Букеровская премия в 2018 году отметила ее за роман "Полеты". Ее книги переведены более чем на 45 языков мира.

К теме: В Польше ограбили квартиру нобелевской лауреатки Ольги Токарчук: детали

Форум издателей во Львове приводит список произведений Ольги Токарчук, которые переведены на украинский язык и их можно найти в Украине:

  • 2019 год – "Книги Якова" ("Книги Иакова"), издательство "Темпора", переводчик Остап Сливинский;
  • 2011 год – "Бігуни" ("Бегуны"), издательство "Фолио", переводчик Остап Сливинский;
  • 2011 год – "Веди свій плуг понад кістками мертвих" ("Веди свой плуг над костями мертвых"), издательство "Урбино", переводчица Божена Антоняк;
  • 2007 год – "Останні історії" ("Последние истории"), издательство "Литопыс", переводчица Ярина Сенчишин;
  • 2004 год – "Мандрівка людей книги" ("Путь Людей Книги"), издательство "Литопыс", переводчица Нина Бичуя;
  • 2004 год – "Правік та інші часи" ("Правек и другие времена"), издательство "Кальвария", переводчик Виктор Дмитрук;
  • 2004 год – "Гра на багатьох барабанчиках" ("Игра на разных барабанах"), издательство "Литопыс", переводчик Виктор Дмитрук;
  • 2003 год – "Правік та інші часи" ("Правек и другие времена"), журнал "Всесвит", переводчик Игорь Пизнюк;
  • 2002 год – "Професор Ендрюс у Варшаві" ("Профессор Эндрюс в Варшаве"), "Кур’єр Кривбасу" ("Курьер Кривбасса"), переводчик Игорь Пизнюк;
  • 2001 год – "Шафа" ("Шкаф")," Deus ex", "Номери" ("Номера"), журнал "Всесвит", переводчик Игорь Пизнюк.
Готовы ли украинцы платить за телевидение: опрос
сегодня
17331
Теги: Новости Украины Новости Львова Новости LifeStyle LifeStyle Форум издателей во Львове Нобелевская премия Литература Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2283
27 января 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 649
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 31571
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2417
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2815
Новости
Больше новостей
Залиште відгук