Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда

Традиционное блюдо итальянской кухни, которое популярно во всем мире. Лазанья достаточно калорийная пища, ведь в ее состав входит популярный соус бешамель. Лазанью готовили в печи в специальных сковородах без ручки, куда клали определённое количество слоев тонкого теста, что чередовалось с Болоньезе и пармезаном. Сегодня рецепт классической лазаньи почти не отличается от рецепта тех времен.

Классическая лазанья готовится из 5 слоев. Итальянцы утверждают, что если у лазаньи меньше слоев, тогда это уже другое блюдо.

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Рецепт приготовления теста на лазанью

Ингредиенты для теста:

– 400 грамм муки;

– 200 грамм спельты;

– 4 яйца;

– 3 желтка;

– 1/2 ч ложки соли.

К предварительно просеянной муке добавляем спельту и соль. Формируем небольшую горку с отверстием внутри. Яйца и желтки выливаем внутрь горки из муки и начинаем осторожно замешивать тесто.

Замешиваем тесто в течение 10 минут. Когда тесто стало гладким и однородным – обворачиваем его пищевой пленкой и даем "отдохнуть" в холодильнике не менее 30 минут.

Лазанья, классический рецепт

Рецепт начинки Болоньезе

Ингредиенты для Болоньезе:

– 500 грамм фарша ассорти;

– 1 морковка;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– соль;

– перец;

– паприка.

Лук и морковь нарезаем кубиками и тушим на оливковом масле до золотистой корочки. Добавляем к моркови и луку фарш и томатную пасту. Тщательно перемешиваем начинку для блинов. Солим, перчим по вкусу. Добавляем паприку для более выраженного вкуса.

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Рецепт приготовления Бешамелю

Ингредиенты для приготовления Бешамелю:

– 200 грамм муки;

– 100 грамм сливочного масла;

– 1 л молока;

– соль;

– белый перец;

– мускатный орех.

На разогретой сковороде растапливаем масло, добавляем муку и тщательно перемешиваем ложкой. Добавляем молоко и с помощью венчика быстро перемешиваем соус до образования однородной массы. Солим и перчим по вкусу. Натираем на терке мускатный орех.

Рецепт приготовления итальянской лазаньи

Из приготовленного теста на лазанью формируем листы (квадратные или круглые) – все зависит от выбранной презентации. Отвариваем тонкие листы теста 1 минуту.

Выкладываем в подготовленную форму или презентационное кольцо тесто, смазываем соусом и начинкой. Таких слоев должно быть минимум пять.

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Последний слой теста смазываем соусом бешамель и натираем сыром пармезан.

Выпекаем лазанью при температуре 180 градусов 40 минут.

Для презентации можно использовать свежий базилик.

Приятного аппетита!

Фото: Богданна Рыбак