Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда

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Лазанья рецепт
Лазанья рецепт / Богданна Рыбак

Традиционное блюдо итальянской кухни, которое популярно во всем мире. Лазанья достаточно калорийная пища, ведь в ее состав входит популярный соус бешамель. Лазанью готовили в печи в специальных сковородах без ручки, куда клали определённое количество слоев тонкого теста, что чередовалось с Болоньезе и пармезаном. Сегодня рецепт классической лазаньи почти не отличается от рецепта тех времен.

Классическая лазанья готовится из 5 слоев. Итальянцы утверждают, что если у лазаньи меньше слоев, тогда это уже другое блюдо.

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Рецепт приготовления теста на лазанью

Ингредиенты для теста:
– 400 грамм муки;
– 200 грамм спельты;
– 4 яйца;
– 3 желтка;
– 1/2 ч ложки соли.

К предварительно просеянной муке добавляем спельту и соль. Формируем небольшую горку с отверстием внутри. Яйца и желтки выливаем внутрь горки из муки и начинаем осторожно замешивать тесто.

Замешиваем тесто в течение 10 минут. Когда тесто стало гладким и однородным – обворачиваем его пищевой пленкой и даем "отдохнуть" в холодильнике не менее 30 минут.

рецепт лазаньї

Лазанья, классический рецепт

Рецепт начинки Болоньезе

Ингредиенты для Болоньезе:
– 500 грамм фарша ассорти;
– 1 морковка;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– соль;
– перец;
– паприка.

Лук и морковь нарезаем кубиками и тушим на оливковом масле до золотистой корочки. Добавляем к моркови и луку фарш и томатную пасту. Тщательно перемешиваем начинку для блинов. Солим, перчим по вкусу. Добавляем паприку для более выраженного вкуса.

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Рецепт приготовления Бешамелю

Ингредиенты для приготовления Бешамелю:
– 200 грамм муки;
– 100 грамм сливочного масла;
– 1 л молока;
– соль;
– белый перец;
– мускатный орех.

На разогретой сковороде растапливаем масло, добавляем муку и тщательно перемешиваем ложкой. Добавляем молоко и с помощью венчика быстро перемешиваем соус до образования однородной массы. Солим и перчим по вкусу. Натираем на терке мускатный орех.

Лазанья

Рецепт приготовления итальянской лазаньи

Из приготовленного теста на лазанью формируем листы (квадратные или круглые) – все зависит от выбранной презентации. Отвариваем тонкие листы теста 1 минуту.

Выкладываем в подготовленную форму или презентационное кольцо тесто, смазываем соусом и начинкой. Таких слоев должно быть минимум пять.

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Последний слой теста смазываем соусом бешамель и натираем сыром пармезан.

Выпекаем лазанью при температуре 180 градусов 40 минут.

Для презентации можно использовать свежий базилик.

Приятного аппетита!

Фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Публикации Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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