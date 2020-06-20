Полтора года младший сын Виктора Павлика борется с раком костей, однако прогрессирование болезни остановить не удалось и она продолжает поражать организм молодого человека. 21-летний Павел решил прекратить лечение.

Душещипательный пост сын музыканта опубликовал на личной странице в Фейсбуке. Он признался, что за время длительной борьбы со смертельной болезнью прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Павел каждые несколько месяцев обследовался, надеясь, что рак костей "оставит организм в покое".

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Однако с мая состояние его здоровья только ухудшается: левая рука постоянно болит, а потом начали отказывать пальцы. Сначала парень передвигался с помощью костылей, а теперь – в коляске. Он признался, что прекращает лечение, поскольку считает дальнейшую борьбу бессмысленной.

Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно уже бессмысленно ... Мне осталось только продержаться в живых сколько смогу,

– написал Павел Павлик.

Сын артиста заверил, что не поддается эмоциям и депрессии, однако неизвестно будущее его пугает. Он признался, что больше переживает за своих родных и друзей, без помощи которых ему не справиться.

Откровенный пост Павел дополнил фотографиями из школьных альбомов, ведь именно школа – лучший период в его жизни. Он искренне сожалеет, что потерял связь с одноклассниками, ведь любит их по сей день. В Национальной академии СБУ, куда поступил после окончания школы, он успел отслужить всего два года. Однако даже это время он вспоминает с теплом, ведь ему дважды удалось стать участником военного парада на День Независимости Украины.

"Я искренне хочу пожелать вам всем успешной жизни, в котором вы никогда не столкнетесь с теми трудностями, которые сейчас переживаю я. Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, осуществив все свои мечты", – обратился сын Виктора Павлика к одноклассникам и однокурсникам.