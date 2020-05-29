Леди Гага выпустила новый альбом "Chromatica": слушайте онлайн

Американская певица Леди Гага представила шестой долгожданный студийный альбом "Chromatica". В новый альбом вошло 16 композиций, записанных с мировыми знаменитостями.

Премьера нового альбома должна была состояться еще 10 апреля, однако из-за пандемии коронавируса артистка решила сместить дату. Леди Гага заявила, что не хотела выпускать альбом в такое непростое время.

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В новом альбоме "Chromatica" представлены совместные записи с Элтоном Джоном, Арианой Гранде, группой Blackpink и с вокалистом OneRepublic Райан Теддер.

Перед премьерой долгожданного альбома исполнительница уже успела выпустить три сингла – Stupid Love, Rain on Me и Sour Candy. Новый альбом Леди Гаги уже доступен на стримингових сервисах.

Сама исполнительница описывает свой альбом как "концептуальную работу о виртуальном ярком мире". Леди Гага также сообщила в сети, что при покупке эксклюзивной версии альбома фанаты знаменитости могут услышать еще одну песню Love Me Right, не вошедшую в альбом, а также версию фортепиано 1000 Doves и ремикс на трек Stupid Love.

Я снова создаю танцевальную музыку. И теперь на танцполе только я, и я это заслужила,

– отметила певица.

Предыдущий лонгплей Леди Гаги Joanne вышел еще в 2016 году. С тех пор исполнительница успела записать саундтрек к фильму "Рождение звезды" и сыграть одну из главных ролей. Музыка к фильму, написанная исполнительницей – получила "Оскар".

Новый альбом Леди Гаги "Chromatica": слушайте онлайн