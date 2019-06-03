Леди Гага чуть не упала посреди концерта: курьезное видео

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Леди Гага чуть не упала на сцене
Леди Гага чуть не упала на сцене / Instagram / @gagavegas

Визит Леди Гаги в зажигательный Лас-Вегас обернулся небольшим курьезом: певица едва не упала на сцене из-за сложной конструкции. Видео опубликовали поклонники артистки, которые присутствовали на концерте.

Знаменитая певица Леди Гага любит удивлять своих поклонников яркими сценическими и повседневными образами. Однако не только вид артистки привлекает внимание поклонников, но и эффектные шоу на ее концертах.

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Так, специально для своего громкого тура Enigma поп-певица заказала огромную металлическую конструкцию, высота которой достигала 3 метров. Во время выступления Леди Гага залезла на нее в костюме серебряного цвета с зеркальными вставками. Однако футуристические декорации немного подвели артистку и прямо посреди номера она зацепилась за какую-то деталь конструкции и едва не упала. Поймали всемирно известную артистку танцовщики из ее шоу-балета.

Согласно ролику, который поклонники сразу же опубликовали в сети, Леди Гага продолжила петь и сделала вид, будто это было частью эффектной постановки.

Но это не единственный конфуз, который случился с Леди Гагой в Лас-Вегасе. На открытие выставки Haus of Gaga артистка пришла в эпатажном образе: кроп-топе и объемной фатиновой юбке оранжевого цвета. Однако во время фотосессии Леди Гага, обнимая подопечных, засветила нижнее белье. Фотографы успели снять конфуз.

Haus of Gaga – творческая группа, которая специально для артистки создает одежду, аксессуары, реквизиты и декорации для выступлений. Леди Гага выставляет на показ результаты работы своих подопечных и знакомит мир с авторами ее экстравагантных сценических образов.

Леді Гага оконфузилась у Лас-Вегасі
Леди Гага оконфузилась в Лас-Вегасе / Getty Images

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Теги: Курьезные новости LifeStyle Леди Гага
Источник: LifeStyle 24
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