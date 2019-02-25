Леди Гага надела знаменитое колье Tiffany & Co на церемонию Оскар-2019: история известного камня

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Леди Гага
Леди Гага / Instagram / @WWD

Любимая певица, сыгравшая в фильме "Звезда родилась", Леди Гага появилась на церемонии награждения Оскар-2019 в самом знаменитом ожерелье от марки Tiffany & Co. До того, как исполнительница надела его на свою шею, колье носила только легендарная Одри Хепберн.

На красной дорожке премии Оскар-2019, которая состоялась в воскресенье, 24 февраля, популярная певица и актриса появилась в роскошном черном платье от Alexander McQueen. Однако наибольшее внимание в образе Леди Гаги привлек никак не наряд, а украшения, которые она выбрала для светского мероприятия.

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На шее звезды блестело ожерелье со 128-каратным бриллиантом. Колье с желтым драгоценным камнем относится к коллекции ювелирных изделий компании Tiffany & Co, которые носила легендарная Одри Хепберн. В сети поклонники творчества двух звезд начали создавать коллажи, на которых Леди Гага и Одри Хепберн изображены с драгоценным ожерельем.

Леді Гага намисто Одрі Хепберн
Одри Хепберн и Леди Гага со знаменитым ожерельем / Instagram / @WWD

История ожерелья от Tiffany & Co.

Чарльз Льюис Тиффани, основатель бренда, сделал историческую покупку желтого камня в 1987 году. Бриллиант был найден на месторождении Кимберли в Южной Африке. Представители бренда решили сделать золотистый бриллиант, размер которого до огранки составлял 287 каратов, основным сокровищем бренда Tiffany & Co.

Однако позже бриллиант попал в руки Г. Ф. Кунца, который решил раскрыть красоту камня, а не сохранить его огромный размер. Поэтому после огранки он вышел размером 128,54 карата.

Первую оправу для бриллианта сделал дизайнер Жан-Мишель Шлюмберже в 1961 году. К слову, именно это колье одевала Одри Хепберн для съемок в фильме "Завтрак у Тиффани". В 1995 году камень Tiffany Diamond стал частью другого творения, которое создал дизайнер Шлюмберже. После труда с бриллиантом в центре броши появилась "Птица на камне".

В 2012 году ювелирная марка Tiffany & Co праздновала 175-летие со дня основания. Именно тогда бренд представил бриллиант в новом потрясающем ожерелье, которое Леди Гага надела на церемонию награждения Оскар-2019.

В будние дни колье можно увидеть во флагманском бутике Tiffany & Co, который расположен на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Леді Гага в кольє Одрі Хепберн
Леди Гага в колье от Tiffany & Co / Instagram / @WWD

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Леди Гага Голливуд Оскар-2019
Источник: LifeStyle 24
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