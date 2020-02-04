Леди Гага официально подтвердила слухи о романе с Майклом Полански

Американская певица Леди Гага больше не намерена скрывать своего избранника. После новостей о романе с Майклом Полански она опубликовала совместное романтическое фото, подтвердив слухи инсайдеров.

Фотография появилась на инстаграм странице Леди Гаги и вызвала немалый фурор среди поклонников. В кадре певица села на колени любимому, когда он нежно обнял ее. Фото пара сделала в Майами с видом на океан, что добавило романтичности кадру.

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Мы прекрасно повеселились в Майами. Люблю вас, мои монстрики и фанаты! Вы лучшие!

– написала Леди Гага.

Артистка дважды попадала в объектив папарацци с Майклом Полански, поэтому скрывать свой роман уже не было необходимости. В первый день февраля бизнесмен поддержал Леди Гагу на ее сольном концерте, а уже на следующий день отправился с ней на матч Суперкубка.

По данным инсайдеров, Леди Гага и Майкл Полански познакомились в декабре 2019 года. Тогда успешный бизнесмен пригласил артистку на благотворительный вечер, который сам организовал. По другим данным, пару познакомил друг и коллега мужачины Шон Паркер.

Майкл Полански окончил Гарвардский университет и является прекрасным аналитиком. Он сумел заработать миллионное состояние на инвестициях и компании Parker Group. Также Майкл Полански возглавляет Институт иммунотерапии рака.