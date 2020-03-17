Леди Гага полностью обнажилась для провокационной съемки: фото 18+

Певица и актриса Леди Гага потрясла сеть. Звезда согласилась на провокационную фотосессию, представ перед камерами без одежды.

Соответствующими фото 33-летняя Леди Гага поделилась на инстаграм-странице. Согласно заметке, артистка украсила новый выпуск журнала Paper. Она охотно приняла предложение от глянца, превратившись в сексуального киборга.

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На обложке зрители смогут увидеть полностью голую Леди Гагу, которая засветила упругие ягодицы. Ее тело подсоединили к десяткам трубок, что выглядело довольно провокационно. Сама же артистка уверяет, что это не порнография, а искусство.

Я согласна быть обнаженной, несмотря на присутствующих в этой комнате. Считаю, что мы делаем искусство, это не порнография,

– отметила Леди Гага.

За процессом фотосессии наблюдал художник Фредерик Гейман, который помог авторам проекта создать 3D-аватар Гаги.

На других кадрах Леди Гага уже появилась в одежде, однако это не повлияло на сексуальность фото. Певица примерила прозрачный костюм, а также плиссированную юбку с блузой из весенне-летней коллекции Balenciaga.