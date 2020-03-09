Леди Гага позировала в соблазнительном наряде от украинского дизайнера: пикантное фото

Знаменитая певица славится не только своими потрясающими вокальными способностями, но и эпатажем. Концертные образы Леди Гаги никогда не остаются без внимания публики и фешн-экспертов. Так, звезда показала очередной пикантный аутфит от украинского дизайнера Наташи Зинько.

На личной странице в Инстаграме Леди Гага показала свой откровенный образ. Исполнительница славится любовью к нестандартным модным решениям и экспериментам. На этот раз вкусам поп-иконы удалось угодить украинскому модельеру Наташе Зинько, которая работает в Лондоне.

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По кадру видно, что наряд прикрывает только грудь Леди Гаги. Он состоит из черного бюстгальтера и прозрачного кружевного корсета розового цвета, который позволяет певице похвастаться телом. Чтобы акцентировать внимание на пышном бюсте, она выбрала массивную серебряную цепочку с полумесяцем.

Знаменитость также дополнила смелый look розовым клатчем с блестками и черным пиджаком, который контрастировал с ярким нарядом. Завершил образ насыщенный макияж с широкими черными стрелками и два игривых хвостика, в которые Леди Гага собрала свои розовые волосы. Кроме того, она засветила многочисленные татуировки на руках.