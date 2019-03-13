Леди Гага прокомментировала свою беременность: неожиданные подробности

После выступления на церемонии награждения Оскар-2019 вокруг дуэта Брэдли Купера и Леди Гаги начали распространяться многочисленные скандальные слухи об их вероятном романе, а самой неожиданной новостью стала информация о беременности певицы.

Расставить все точки над "і" Гага решила на своей странице в Twitter. Артистка опровергла слухи о беременности.

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"Говорят, я беременна? Да, я беременна с #LG6", – написала Леди Гага.

Так, певица подтвердила, что работает над своим шестым студийным альбомом, а не является беременной.

Накануне Леди Гага стала гостьей нового выпуска с Джимми Киммелом Jimmy Kimmel Live, где впервые прокомментировала слухи о якобы ее романе с Брэдли Купером.

Первое, что я хочу сказать, – социальные сети, уж извините за прямоту, – туалет в интернете. И то, что они делают с поп-культурой, просто ужасно. Люди увидели любовь, и знаете что? Именно этого мы и добивались! Shallow – это песня о любви. "звезда родилась" – это кино о любви. Мы так долго работали над этим выступлением, его опережало несколько недель репетиций... Когда ты поешь о любви, ты хочешь, чтобы это чувство пережили люди, которые слушают тебя. Я артистка и, по моему мнению, мы с Брэдли проделали хорошую работу,

– отметила исполнительница.