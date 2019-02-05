Леди Гага, Рами Малек, Рэйчел Вайс и другие звезды на ланче номинантов на Оскар-2019: яркие фото

26 Читати новину українською
Леди Гага, Рами Малек и Рэйчел Вайс
Леди Гага, Рами Малек и Рэйчел Вайс / Коллаж: 24 канал; фото Getty Images

Традиционно перед награждением на премии Оскар происходит предпраздничная вечеринка. Так, в понедельник, 4 февраля, в Беверли-Хиллз светское мероприятие посетили голливудские звезды, которые стали претендентами на получение престижной статуэтки.

Главные претенденты на победу в номинациях Оскар-2019 не могли не посетить традиционный гала-вечер, который происходит за несколько недель до самого события. Так, вчера на светском мероприятии присутствовали Леди Гага с Брэдли Купером, Рами Малек, Гленн Клоуз, Эми Адамс, Рейчел Вайс и много других знаменитостей.

Читайте также: Оскар-2019: список номинантов престижной премии

Главной звездой вечера стала 32-летняя Леди Гага, которая выбрала роскошное белое платье для своего выхода. К слову, в наряде светлого цвета певица пришла на церемонию награждения SAG Awards 2019. Однако на этот раз она выбрала роскошное платье от Louis Vuitton с закрытым декольте и пышными рукавами.

Леді Гага Народження зірки Оскар-2019
Леди Гага / Getty Images

48-летняя Рэйчел Вайс, которая номинирована на "Лучшую женскую роль второго плана" посетила ланч в нежном платье пудрового цвета от Marc Jacobs. Шелковый пояс на талии подчеркнул стройность актрисы, несмотря на то, что недавно она стала мамой во второй раз.

Рейчел Вайс
Рэйчел Вайс / Getty Images

Ее коллега по съемочной площадке ("Фаворит") и конкурентка на статуэтку в номинации "Лучшая женская роль второго плана" 44-летняя Эми Адамс пришла на вечеринку в платье изумрудного цвета с глубоким декольте от Oscar De La Renta.

Емі Адамс Фаворитка
Эми Адамс / Getty Images

А триумфатор почти всех наград за 2018 и 2019 годы Рами Малек выбрал любимый черный смокинг и шелковую рубашку в тон.

Рамі Малек Богемна Рапсодія
Рами Малек / Getty Images

blog_ava
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов
сегодня
5732
Теги: LifeStyle Голливуд Мода Леди Гага Оскар-2019
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 12:28 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
18
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
сегодня 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
28
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 32056
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
74
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
4 февраля 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
165
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
4 февраля 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 179
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук