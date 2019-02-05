Леди Гага, Рами Малек, Рэйчел Вайс и другие звезды на ланче номинантов на Оскар-2019: яркие фото
Традиционно перед награждением на премии Оскар происходит предпраздничная вечеринка. Так, в понедельник, 4 февраля, в Беверли-Хиллз светское мероприятие посетили голливудские звезды, которые стали претендентами на получение престижной статуэтки.
Главные претенденты на победу в номинациях Оскар-2019 не могли не посетить традиционный гала-вечер, который происходит за несколько недель до самого события. Так, вчера на светском мероприятии присутствовали Леди Гага с Брэдли Купером, Рами Малек, Гленн Клоуз, Эми Адамс, Рейчел Вайс и много других знаменитостей.
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Главной звездой вечера стала 32-летняя Леди Гага, которая выбрала роскошное белое платье для своего выхода. К слову, в наряде светлого цвета певица пришла на церемонию награждения SAG Awards 2019. Однако на этот раз она выбрала роскошное платье от Louis Vuitton с закрытым декольте и пышными рукавами.
Леди Гага / Getty Images
48-летняя Рэйчел Вайс, которая номинирована на "Лучшую женскую роль второго плана" посетила ланч в нежном платье пудрового цвета от Marc Jacobs. Шелковый пояс на талии подчеркнул стройность актрисы, несмотря на то, что недавно она стала мамой во второй раз.
Рэйчел Вайс / Getty Images
Ее коллега по съемочной площадке ("Фаворит") и конкурентка на статуэтку в номинации "Лучшая женская роль второго плана" 44-летняя Эми Адамс пришла на вечеринку в платье изумрудного цвета с глубоким декольте от Oscar De La Renta.
Эми Адамс / Getty Images
А триумфатор почти всех наград за 2018 и 2019 годы Рами Малек выбрал любимый черный смокинг и шелковую рубашку в тон.
Рами Малек / Getty Images
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