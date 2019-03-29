Леди Гага рассказала, почему разорвала помолвку с Кристианом Каринлм

Знаменитая певица и главная героиня фильма "Рождение звезды" разошлась с женихом Кристианом Карино в конце февраля. Однако конкретную причину Леди Гага не называла. Через месяц после расторжения помолвки знаменитость заговорила о том, что спровоцировало разрыв.

О том, что Леди Гага, которой приписывали роман с Брэдли Купером, разошлась со своим женихом стало известно в конце февраля 2019 года. Звезда была в отношениях с Кристианом Карино около двух лет. Однако знаменитость не разглашали причин, что именно стало толчком к разрыву перед свадьбой.

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Как сообщает Us Weekly, через месяц после заявления об отмене помолвки, Леди Гага призналась, что побудило ее к такому поступку.

По словам певицы, ее экс-возлюбленный беспричинно и бесконечно ее ревновал к любому из ее окружения. Во время каждой встречи он устраивал ей допросы, чем провоцировал нервы и ссоры. Однако, как указано в источнике, принять звезде такое решение помогло открытое равнодушие ее друзей к Кристиану Карино.



Леди Гага и Кристиан Карин / Us Weekly