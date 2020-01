Леди Гага рассказала то, как была жертвой серии изнасилований в 19 лет

Певица Леди Гага рассказала о тяжелом психическом состоянии после того, как она в 19 лет подверглась серии изнасилований. По словам знаменитости, она несколько лет страдала посттравматическим расстройством.

Об этом Леди Гага призналась в интервью Опре Уинфри, пишет издание Daily Mail. Певица отметила, что страдала от посттравматического расстройства (ПТСР) даже во время туров, когда стала известной.

Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19... и я долго ничего не делала с этой травмой,

– сказала артистка.

Леди Гага не указала имени насильника, но отметила, что это был знакомый человек. Отметим, певица прекратила сотрудничество с музыкантом Ар Келли (R Kelly), поскольку его подозревали в нескольких случаях половых преступлений над женщинами.

Напомним, телеведущая Опра Уинфри также пережила трагические события: в 9 лет ее изнасиловали, а в 14 она забеременела. Незадолго после рождения ребенок умер.

Добавим, в 2015 году Леди Гага представила черно-белый видеоклип на песню "Til It Happens To You", которая стала саундтреком к документальному фильму "The Hunting Ground". В ленте речь идет о сексуальном насилии в американских колледжах.

"Пока это не произойдет с тобой – ты не будешь знать, как это чувствуется", – поет Гага в песне.

Леди Гага – Til It Happens To You: смотрите видеоклип