Леди Гага разошлась с женихом

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Леди Гага официально разошлась с женихом
Леди Гага официально разошлась с женихом / Instagram / @ladygagarazzii

Знаменитая американская исполнительница Леди Гага рассталась со своим женихом – музыкальным агентом Кристианом Карино после нескольких лет отношений. Информацию подтвердил официальный представитель артистки.

О романе Леди Гаги и Кристиана Карино пресса заговорила еще в феврале 2017 года, а об их помолвке – летом того же года. В январе 2018 года Леди Гага засветила обручальное кольцо на церемонии награждения премии Грэмми, и нежным поцелуем с тогдашним бойфрендом она подтвердила слухи об отношениях. Уже в октябре 2018-го при журналистах певица назвала его женихом.

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Но 19 февраля издание People всколыхнула новость от представителей эпатажной Леди Гаги. Помощник певицы подтвердил информацию, что их отношениям настал конец и они разорвали помолвку.

Отношения иногда заканчиваются. Они разошлись недавно, без какой-либо драматической истории,
– говорится в официальном заявлении представителя Леди Гаги.

Первые слухи о расставании пары появились в январе этого года, когда Леди Гага появилась без любимого и без обручального кольца на руке. Причины разрыва отношений не сообщают.

Леди Гага разошлась с женихом
Леди Гага без обручального кольца на церемонии Грэмми-2019 / Instagram / @ladygaga

Ранее Леди Гага рассказывала, что именно 49-летний Кристиан Карино был ее самой большой поддержкой в трудные времена.

"Когда я вышла за кулисы, Кристиан стоял возле лестницы, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Лучше быть влюбленным в человека, который сможет поймать тебя, если ты упадешь", – рассказывала Леди Гага.

 

Стоит добавить, что экс-жених Леди Гаги был старше нее на 17 лет. Как сейчас пара будет работать вместе – неизвестно, так как их связывали не только романтические отношения, но и рабочие. В течение многих лет он был ее музыкальным агентом. До недавнего времени Кристиан публиковал в своем Instagram романтические фото с Леди Гагой, называя ее "домом", "сиянием" и другими трогательными словами.

Леді Гага розійшлась з нареченим
Леди Гага рассталась с женихом / Instagram / @christiancarino

 

Леді Гага розійшлась з нареченим
Леди Гага рассталась с женихом / Instagram / @christiancarino

Леді Гага розійшлась з нареченим
Леди Гага рассталась с женихом / Instagram / @christiancarino

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Теги: LifeStyle Леди Гага Звездные разводы Музыка
Источник: LifeStyle 24
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