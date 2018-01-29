Леди Гага разошлась с женихом

Знаменитая американская исполнительница Леди Гага рассталась со своим женихом – музыкальным агентом Кристианом Карино после нескольких лет отношений. Информацию подтвердил официальный представитель артистки.

О романе Леди Гаги и Кристиана Карино пресса заговорила еще в феврале 2017 года, а об их помолвке – летом того же года. В январе 2018 года Леди Гага засветила обручальное кольцо на церемонии награждения премии Грэмми, и нежным поцелуем с тогдашним бойфрендом она подтвердила слухи об отношениях. Уже в октябре 2018-го при журналистах певица назвала его женихом.

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Но 19 февраля издание People всколыхнула новость от представителей эпатажной Леди Гаги. Помощник певицы подтвердил информацию, что их отношениям настал конец и они разорвали помолвку.

Отношения иногда заканчиваются. Они разошлись недавно, без какой-либо драматической истории,

– говорится в официальном заявлении представителя Леди Гаги.

Первые слухи о расставании пары появились в январе этого года, когда Леди Гага появилась без любимого и без обручального кольца на руке. Причины разрыва отношений не сообщают.



Леди Гага без обручального кольца на церемонии Грэмми-2019 / Instagram / @ladygaga

Ранее Леди Гага рассказывала, что именно 49-летний Кристиан Карино был ее самой большой поддержкой в трудные времена.

"Когда я вышла за кулисы, Кристиан стоял возле лестницы, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Лучше быть влюбленным в человека, который сможет поймать тебя, если ты упадешь", – рассказывала Леди Гага.

Стоит добавить, что экс-жених Леди Гаги был старше нее на 17 лет. Как сейчас пара будет работать вместе – неизвестно, так как их связывали не только романтические отношения, но и рабочие. В течение многих лет он был ее музыкальным агентом. До недавнего времени Кристиан публиковал в своем Instagram романтические фото с Леди Гагой, называя ее "домом", "сиянием" и другими трогательными словами.



Леди Гага рассталась с женихом / Instagram / @christiancarino



Леди Гага рассталась с женихом / Instagram / @christiancarino



Леди Гага рассталась с женихом / Instagram / @christiancarino