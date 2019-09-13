Леди Гага снялась для обложки глянца: потрясающие фото и откровенные признания певицы

Известная своим эпатажным стилем певица стала звездой октябрьского номера популярного американского глянца. На обложке Леди Гага, которая сыграла главную роль в фильме "Звезда родилась", предстала в привычных для нее образах, а во время съемки решилась на откровения для номера.

Потрясающим кадром со съемки для Allure артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Больше фото представители глянца опубликовали на официальной странице журнала. На каждой из представленных фотографий Леди Гага предстала в роскошных и в то же время эпатажных образах. Однако, как отмечают поклонники в комментариях, такой стиль – вполне привычный для артистки.

На обложке певица предстала с красивой плетеной прической и, как можно увидеть, в ярком золотистом платье, благодаря которому обнажила плечи. На других кадрах она примерила более футуристические образы, которые состояли из массивного декора и перья.

Во время съемки Леди Гага рассказала о том, как зарождался ее эпатажный стиль и почему именно она выбрала такое направление среди множества других.

На самом деле Леди Гага родилась, когда я начала пользоваться косметикой. Я всегда любила делать яркий макияж, чтобы меня было видно издалека. В мои юные годы мне нравилось прятаться за этими сочными красками – бордовые губы, синие веки. Это выглядело немного дико, но мне было так комфортно,

– призналась певица.

После этого Леди Гага, которая является иконой стиля, отважности и самовыражения для миллионов поклонников отметила, что, несмотря на это все, она не видит в себе привлекательности.

Никогда не считала себя красивой. И до сих пор случаются дни, когда я не могу смотреть в зеркало. Хотя, казалось бы, за столько лет можно привыкнуть к себе и обрести уверенность. Наверное, это то, что объединяет всех нас – иногда мы сравниваем себя с другими не в нашу пользу. И всю свою карьеру я учусь этого не делать,

– утвердила Леди Гага.