Леди Гага украсила глянец в эпатажном образе: фото

Пока весь мир обсуждает возможный роман Леди Гаги с актером Брэдли Купером, певица успешно эпатировала в популярном глянце. Артистка примерила эпатажный образ "межгалактической Марии Антуанетты", чем ошеломила сеть.

Американская поп-дива Леди Гага любит экспериментировать со своим видом, примеряя необычные наряды, которые вряд ли кто-то решился выбрать. Не боится артистка эпатировать и благодаря макияжу, яркому цвету волос и прическам.

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Именно поэтому певица с легкостью соглашается на откровенные и экстравагантные съемки. На днях она снялась для V Magazine, превратившись в "межгалактическую Марию Антуанетту". Леди Гага надела роскошное черное платье от Armani и серебристое от Versace. Брендовую одежду дизайнеры дополнили эпатажной прической с перьями и ярким макияжем.

Автором съемки был талантливый фотограф Жан-Поль Гуд, который совместно со своей творческой командой создал эффектные снимки для глянца. В комментарии журналу он признался, что его целью было превратить Леди Гагу в живую куклу.

"Мы попытались превратить Леди Гагу на живую куклу, живу икону, на одну из тех фигурок, которые люди коллекционируют и расставляют на каменных полках. Но в натуральную величину", – рассказал Жан-Поль Гуд.