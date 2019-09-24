Леди Гага упала рядом с машиной: певицу подозревают в опьянении – видео

Американская исполнительница Леди Гага редко появляется на официальных мероприятиях, поэтому фанаты могут только догадываться о ее хобби и отдыхе. 23 сентября звезда показала фанатам, что ее вечер прошел удачно.

В издании TMZ появился видеоролик, на котором Леди Гага под руку с ассистенткой направляется к автомобилю, но, едва отпустив руку помощницы, оступается на тротуаре и падает возле дверей машины. Под крики "О, боже, вы в порядке?" ее сразу же принялись поднимать, но через несколько секунд Леди Гага мило улыбнулась, показав, что с ней все в порядке.

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Впрочем, фанаты уже успели предположить, что на самом деле артистка перебрала с алкоголем, поэтому и не могла сама дойти до автомобиля и упала рядом с ним. Другие же утверждают, что виной этому были ее темные очки, которые певица почему-то решила надеть вечером, и именно из-за них Гага не видела, как сесть в автомобиль.

Что на самом деле произошло – неизвестно, но такие истории со звездами уже случаются не впервые. Знаменитостей часто ловят на выходах из ресторанов и отелей навеселе и они сразу становятся звездами всех таблоидов.