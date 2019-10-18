Леди Гага упала со сцены в объятиях поклонника: видео с концерта

Американская певица Леди Гага упала со сцены на своем концерте в Лас-Вегасе. В сети появилось видео, на котором звезда запрыгнула на поклонника и держалась за шею, эротично двигаясь. Однако фанат не удержался на ногах, поэтому знаменитость попала в курьезный инцидент.

Концерт прошел 17 октября, а видео падения Леди Гаги со сцены вместе со своим поклонником быстро стало вирусным в сети.

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На ролике видно, как певица пригласила поклонника на сцену и неожиданно запрыгнула на мужчину. Фанат не удержался на ногах и вместе с Гагой упал со сцены на зрителей.

После инцидента звезда оправилась и продолжила петь.

Леди Гага упала со сцены: смотрите видео

Добавим, в июне 2019 года Леди Гага также выступала в Лас-Вегасе. Однако концерт обернулся немалым курьезом: артистка едва не упала на сцене из-за сложной конструкции.