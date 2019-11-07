Леди Гага в очередной раз развеяла слухи о романе с Брэдли Купером

Американская исполнительница Леди Гага в 2018 году стала еще и актрисой, сыграв главную роль в фильме "Рождение звезды". С тех пор ей стали приписывать роман с режиссером и коллегой по ленте Брэдли Купером, а после внезапного развода с Ириной Шейк фанаты начали считать Гагу разлучницей.

В новом интервью изданию Elle, фотографии которого мы показывали ранее, 33-летняя звезда еще раз опровергла все слухи о романе с Брэдли, который только недавно перестали обсуждать в СМИ.

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Если честно, я думаю, что пресса очень глупая. Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь,

– пояснила Леди Гага.

Она также намекнула на случай, который подогрел слухи об их романе – на церемонии награждения премиями Оскар в феврале 2019 Леди Гага и Брэдли Купер выполнили на сцене главный саундтрек фильма – Shallow. Звезды сидели рядом, романтично смотрели друг на друга, из-за чего многие предположил, что между ними возникла настоящая «химия» во время прямой трансляции.

"... И мы хотели, чтобы люди почувствовали любовь на премии Оскар. Чтобы она прошла через объектив камер и через каждый телевизор, на которых на нас смотрели. И мы старательно работали над этим работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление ", – убеждает знаменитость.

Смотрите видео с выступления на Оскар Леди Гаги и Брэдли Купера:

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Женщина подытожила, что после резонанса в СМИ она обсуждала с Купером ситуацию. Коллеги пришли к выводу, что такие слухи свидетельствуют лишь о том, что они отлично выполнили поставленную работу.

Что известно о личной жизни Леди Гаги?

Голливудская актриса и титулованная певица Леди Гага планировала выйти замуж за музыкального агента Кристиана Карин. Однако в феврале 2019 пара внезапно отменила помолвку и объявила о завершении отношений.



Уже после выхода в прокат фильма "Рождение звезды" у всех и сомнений не возникало, что между главными актерами Брэдли Купером и Леди Гагой вспыхнули чувства. Поговаривали, что они даже живут вместе. Однако Брэдли Купер и Леди Гага активно опровергали все слухи, уверяя, что это просто образы из фильма. Впоследствии стало известно, что актер расстался со своей партнершей Ириной Шейк. Певицу массово "травили" в социальных сетях, в то время как у нее активно развивался роман с аудиоинженером Дэном Хортоном, с которым якобы она недавно порвала отношения.