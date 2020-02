Леди Гага выпустила новую песню Stupid Love, которая заставит танцевать каждого: видео

Популярная американская певица Леди Гага обнародовала анонсированный трек Stupid Love. За считанные часы ролик собрал полмиллиона просмотров на ютубе.

Напередодні прем'єри Леді Гага зацікавила меломанів яскравими уривками з кліпу. На кадрах артистка постала у сексуальному латексному костюмі, який складався з бюстгальтера і ультракоротких шортів. Тому в очікуванні презентації прихильники вже знали, що ролик Stupid Love буде спекотним.

Дивіться також: Леді Гага офіційно підтвердила чутки про роман з Майклом Поланскі

Однак саме відео мало і прихований зміст. Леді Гага захотіла показати, що любов може врятувати агресивно налаштоване суспільство та об'єднати його.

Усе, що я коли-небудь хотіла у житті – це кохання. Безглузда любов,

– йдеться в анонсі до відео.

Водночас прихильники із захватом сприйняли такий танцювальний трек, адже він дуже нагадує перші пісні Леді Гаги. У мережі припускають, що на зміну ліриці, артистка готує порцію ритмічних композицій, які невдовзі підкорять всі світові чарти. Їх Леді Гага, за чутками, об'єднає в новий, шостий альбом, що вийде до кінця 2020 року. Однак сама артистка поки утримується від коментарів.

Леді Гага – Stupid Love: дивіться кліп нової пісні

Ймовірно, успіх кліпу Stupid Love зумовлений і новими стосунками зірки. З грудня 2019 року Леді Гага та Майкл Поланскі будують свої стосунки, демонструючи особливу ідилію. Співачка залюбки здійснює публічні виходи з бойфрендом та публікує спільні з ним кадри, які підкорюють прихильників ніжністю.

Леді Гага – Stupid Love: текст пісні

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this crying

Nobody's gonna heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe (gotta have faith in me)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now

'Cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher

All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

Now it's time to free me from the chain

I gotta find that peace, is it too late

Or could this love protect me from the pain?

I would battle for you (even if I break in two)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now 'cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher

All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

Higher, higher

I want your stupid love, love (oh, oh, woo)

We got a stupid love, love

(Oh)

I want your stupid love, love

(Oh)

I want your stupid love, love