Леди Гага закрутила новый роман с миллионером, – СМИ

Американская поп-певица Леди Гага не упускает возможности наладить личную жизнь. Папарацци сфотографировали ее с новым бойфрендом и только теперь выяснили, кем является таинственный избранник звезды.

Как сообщает таблоид Page Six, 33-летняя Леди Гага начала встречаться с бизнесменом и известным инвестором Майклом Полански. Мужчина учился в Гарварде на факультете прикладной математики и информатики и является прекрасным аналитиком. Именно благодаря образованию он не только продолжил работать по специальности, но и заработал на этом миллионы долларов.

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Известно, что Майкл Полански является генеральным директором компании Parker Group, расположенной в Сан-Франциско. Также он возглавляет Институт иммунотерапии рака.

Майкл – это действительно умный парень, очень серьезный, никогда не упускает возможностей,

– рассказали источники таблоида.

По словам инсайдеров, Майкл познакомился с Леди Гагой на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе, который прошел в декабре 2019 года. Именно бизнесмен организовал мероприятие и не оставил без внимания звездную гостью. С тех пор пара начала тайно встречаться и уже успела вместе посетить день рождения соучредителя Facebook Шона Паркера.

Пока что ни Леди Гага, ни Майкл Полански не комментируют слухи о романе. Однако в сети появились первые романтические кадры пары, которые свидетельствуют о том, что звезды таки строят отношения.

Что известно о личной жизни Леди Гаги?

Еще с начала вокальной карьеры журналисты тщательно следили за частной жизнью Леди Гаги. Ведь общественность всегда интересовало: какой мужчина сможет покорить такую ​​свободолюбивую и харизматическую певицу. Под особым наблюдением будни Леди Гаги оказались после ее участия в фильме "Рождение звезды". Партнером артистки по оскароносной киноленте стал голливудский актер Брэдли Купер, который после премьеры разорвал отношения с Ириной Шейк. Тогда едва не все западные СМИ искали подтверждения романа между звездами, а сама Леди Гага публично опровергала все подозрения журналистов.



К этому эпатажная певица имела неудачные отношения с Тейлором Кинни и разрыв помолвки с Кристианом Карино. Головокружительный роман с Дэном Хортоном также не имел продолжения.