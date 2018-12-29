Леди Гага засветила экстравагантные наряды в Лас-Вегасе: яркие фото

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Леди Гага засветила экстравагатные наряды в Лас-Вегасе
Леди Гага засветила экстравагатные наряды в Лас-Вегасе / Instagram / @andyroupe_ladygaga

Певица Леди Гага умеет удивить своих поклонников. В Лас-Вегасе она продемонстрировала экстравагантные наряды на шоу в космическом стиле.

Американская поп-дива Леди Гага любит экстравагантные и необычные наряды, которые кто-либо другой вряд ли надел бы. Не боится звезда экспериментировать и с макияжем, цветом волос и прическами. Однако наиболее яркие образы артистка бережет для выхода на сцену.

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В Лас-Вегасе отгремел первый анонсированный концерт Леди Гаги из серии "Enigma". Выступление певицы прошло в космическом стиле. Перед концертом артистка показала тизер, в котором засветила необычных персонажей, в частности, космическую блондинку с электрическими зарядами. Ролик был подобен футуристическому блокбастеру в стиле видеоигр, что отметили пользователи Сети.

Смотрите тизер к шоу "Enigma" от Леди Гаги (видео):

Эту яркую тему Леди Гага продолжила во время концерта в Лас-Вегасе. Хоть там и не было футуристического альтер-эго звезды, однако ее образы удивили всех поклонников. Певица выходила на сцену в блестящем боди и голубом парике, серебристом костюме, черно-зеленом латексном костюме и фиолетовом купальнике. Все образы были эпатажными и довольно обольстительными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Enigma Daily (@enigmadaily)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Enigma Daily (@enigmadaily)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Enigma Daily (@enigmadaily)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Enigma Daily (@enigmadaily)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Enigma Daily (@enigmadaily)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Enigma Daily (@enigmadaily)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LADY GAGA ENIGMA (@gagavegas)

 

Теги: LifeStyle Музыка Леди Гага Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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