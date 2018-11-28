Леди Гагу назвали лучшей актрисой года

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Леди Гагу назвали лучшей актрисой года
Леди Гагу назвали лучшей актрисой года / Getty Images : Колаж – 24 канал

Американская певица Леди Гага получила почетное звание "Лучшей актрисы года". Такое решение принял Национальный совет кинокритиков США, который позитивно оценил знаменитую ленту "Рождение звезды".

Национальный совет кинокритиков США 27 ноября объявила победителей премии по результатам фильмов, премьеры которых проходили в течение 2018 года.

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Так, певица Леди Гага стала лучшей актрисой за главную роль в фильме "Рождение звезды", в котором сыграла с актером Брэдли Купером, который одновременно стал и режиссером ленты. Украинская премьера фильма состоялась 11 октября. Подробнее о фильме вы можете прочитать здесь.

"Рождение звезды": смотреть трейлер фильма онлайн

Звание "Лучшего актера года" получил американский актер Вигго Мортенсен, сыгравший в фильме "Зеленая книга". Этот же фильм стал лучшим в своей категории и почетную награду получит режиссер кинокартины Питер Фаррелли.

Лучшим анимационным фильмом стала "Суперсемейка-2" режиссера Брэда Берда, а лучшим фильмом на иностранном языке – "Холодная война" режиссера Павла Павликовского.

Награждение Национальным советом кинокритиков США состоится на концерте NBR Awards 8 января 2019 года. Стоит добавить, что итоги этой награды часто совпадают с определением лауреатов премии "Оскар", церемония которой состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Теги: LifeStyle Кино Награды Леди Гага
Источник: The Daily Mail
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