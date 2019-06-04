Леди в белом: Кейт Миддлтон, Елизавета II и Мелания Трамп пришли на ужин в роскошных платьях

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Дональд и Мелания Трамп с Елизаветой II
Дональд и Мелания Трамп с Елизаветой II / Getty Images

Накануне президентская чета США прибыла в Лондон с трехдневным визитом. В первый день пребывания в столице Великобритании Дональд и Мелания Трамп были приглашены на гала-ужин в Букингемском дворце. Представительницы королевской семьи и первая леди США выбрали светлые образы для торжественного банкета.

В понедельник вечером, 3 июня, в королевской резиденции состоялся званый ужин по случаю визита 72-летнего Дональда Трампа и 49-летней Мелании Трамп. Кроме Елизаветы II на банкете присутствовали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские, принц Гарри, а также дочь президента США Иванка Трамп.

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После того, как первая леди США засветила интимные части груди во время первого визита в Букингемский дворец, она выбрала платье той же цветовой гаммы. На ней было белое вечернее платье от Dior. Наряд на коротких рукавах дополнили перчатки до локтя и бриллиантовые украшения, которые красовались на ушах благодаря высокой прическе. Елизавета II и Камилла Паркер-Боулз также выбрали белые наряды для особого вечера. Их образы дополняли драгоценные аксессуары и безупречные укладки.

Трампи в Букінгемському палаці
Дональд и Мелания Трамп на гала-вечере в Букингемском дворце / Getty Images

На встречу с американским президентом и его женой Кейт Миддлтон также надела белое роскошное платье от Alexander McQueen. Ее наряд отличался пышной юбкой и рюшами по всей длине. Также стоит отметить, что для гала-ужина герцогиня Кембриджская впервые надела Королевский Орден Виктории, которым Елизавета II наградила ее в мае. Также она надела одну из любимых алмазных тиар Ее Величества – "Узелки любви". Ее когда-то носила принцесса Диана.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон на ужине с Дональдом и Меланией Трамп / Getty Images

Макіяж Кейт Міддтон
Макияж Кейт Миддлтон для гала-вечера с Дональдом и Меланией Трамп / Getty Images​
 

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Теги: Елизавета II Кейт Миддлтон Дональд Трамп Меланья Трамп Королівська сім'я LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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