Леди в белом: Кейт Миддлтон, Елизавета II и Мелания Трамп пришли на ужин в роскошных платьях

Накануне президентская чета США прибыла в Лондон с трехдневным визитом. В первый день пребывания в столице Великобритании Дональд и Мелания Трамп были приглашены на гала-ужин в Букингемском дворце. Представительницы королевской семьи и первая леди США выбрали светлые образы для торжественного банкета.

В понедельник вечером, 3 июня, в королевской резиденции состоялся званый ужин по случаю визита 72-летнего Дональда Трампа и 49-летней Мелании Трамп. Кроме Елизаветы II на банкете присутствовали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские, принц Гарри, а также дочь президента США Иванка Трамп.

Читайте также: Мелания и Дональд Трамп прибыли в Лондон: на повестке дня встреча с Елизаветой II

После того, как первая леди США засветила интимные части груди во время первого визита в Букингемский дворец, она выбрала платье той же цветовой гаммы. На ней было белое вечернее платье от Dior. Наряд на коротких рукавах дополнили перчатки до локтя и бриллиантовые украшения, которые красовались на ушах благодаря высокой прическе. Елизавета II и Камилла Паркер-Боулз также выбрали белые наряды для особого вечера. Их образы дополняли драгоценные аксессуары и безупречные укладки.



Дональд и Мелания Трамп на гала-вечере в Букингемском дворце / Getty Images

На встречу с американским президентом и его женой Кейт Миддлтон также надела белое роскошное платье от Alexander McQueen. Ее наряд отличался пышной юбкой и рюшами по всей длине. Также стоит отметить, что для гала-ужина герцогиня Кембриджская впервые надела Королевский Орден Виктории, которым Елизавета II наградила ее в мае. Также она надела одну из любимых алмазных тиар Ее Величества – "Узелки любви". Ее когда-то носила принцесса Диана.



Кейт Миддлтон на ужине с Дональдом и Меланией Трамп / Getty Images