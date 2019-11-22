Ледяная принцесса: Даша Астафафьева очаровала фотосессией среди ледников

Сексапильная модель и актриса недавно отправилась в сказочную Исландию. В лютый холод девушка позировала в полупрозрачном платье на крупнейшем леднике на острове. Девушка поделилась впечатляющими кадрами на своей странице в инстаграме и отметила, что в такие моменты ее греет нечто другое.

Украинский секс-символ не перестает удивлять своих поклонников. От страстных образов соблазнительницы до сверхчувствительных фотографий. Даша Астафьева поражает стойкостью даже к морозу, когда дело касается эстетики и красоты.

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34-летняя певица посетила Исландию, чтобы осуществить давнюю мечту. В этом году ей удалось преодолеть даже страх перед холодом. Даша Астафьева не упустила случая заворожить поклонников новыми кадрами. Она позировала без лифчика в прозрачном платье нюдового цвета, которое выгодно подчеркнуло пышные формы звезды. Даша накинула на себя голубой пуховик с цветочным принтом, который гармонично сочетался с горизонтом. Эти фото были сделаны для рекламы бренда одежды Nebesite.

Всеми правдами и неправдами мы добрались до ледника. Три мечтателя. Конечно, Исландия – то заветное, которое нельзя долго держать в себе... иначе страхи, сомнения и новогодние корпоративы похитят на частицы,

– рассказала звезда.

Судя по словам знаменитости, она сама получила огромное удовольствие от работы. И такие критические ситуации помогают ей постичь ценность того, что с ней происходит.

Много лет страх был сильнее меня. Но почему-то в этом году я поняла, как важно преодолевать и воплощать... Вдохновляться и делиться с людьми своей мечтой. Мне не холодно. Потому что именно в таких местах чувствую, что я жива, что я сильна. Очень ценю все, что у меня сегодня есть... Вот, что меня греет,

– призналась певица.

Даша Астафьева также рассказала, что на съемку решилась случайно. Она просто увидела в инстаграме фото из Исландии. Потрясенная красотой ледников, модель решила не откладывать свои желания на потом и вместе с подругой Таней сразу взяла билеты на самолет.