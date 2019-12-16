"Ледяное сердце 2": кассовые сборы мультфильма превысили миллиард долларов

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"Ледяное сердце 2" / IMDb

Анимационный фильм от Disney по-настоящему взорвал мировой прокат. Мульту "Ледяное сердце 2" удалось стать рекордсменом кассовых сборов за первый уикенд, а теперь стало известно, что лента превысила отметку в миллиард долларов.

Сразу напомним, что мировая премьера мультфильма "Ледяное сердце 2" состоялась 20 ноября, а украинская – 21 ноября. Сразу после выходных стало известно, что анимационный фильм собрал 127 миллионов долларов. А уже через неделю после премьеры ему пришлось оказаться в центре нескольких скандалов.

Кстати, "Ледяное сердце 2" установило очередной рекорд в прокате: подробности

Однако, несмотря на это, "Ледяное сердце 2" присоединилось к клубу миллиардерских проектов от Disney уже через 4 недели. Добавим, что первой части понадобилось целых 15 недель, чтобы собрать сумму в один миллиард долларов.

Наибольшую популярность картина получила в Китае, где за месяц собрала 111 миллионов долларов, а также в Южной Корее, где мультфильм заработал более 85 миллионов долларов. Кстати, после выхода "Ледяного сердца 2" в Корее, в сети разгорелся скандал из-за якобы захваченного картиной прокатного времеми в кинотеатре.

А до этого феминистки выступали против наряда и макияжа Эльзы. Они казались им слишком дерзкими и дискриминационными. Позже фанаты мульта начали обсуждать нетрадиционную ориентацию главной героини, поскольку ее сестра влюблялась в течение сюжета, а сама Эльза нет.

Ледяное сердце 2: трейлер на украинском языке смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Disney
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