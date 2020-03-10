"Легенда о Зеленом рыцаре": сюжет и трейлер новинки кино
Киноманы в ожидании нового фэнтезийного фильма. которому уже прочат большой успех. На днях в сети появился официальный трейлер фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" (The Green Knight), который постепенно покоряет ютуб.
Известно, что кинолента поможет зрителям по-другому посмотреть на классическую легенду из артуровского цикла о Гавейне. Сюжет фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" основан на путешествия главного героя – безрассудного и упрямого племянника короля Артура. Он хочет драться с Зеленым рыцарем и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства. Однако путешествие поможет Гавейну побороться с искушениями тела и духа, призраками, ворами и интриганами, которых он встретит на своем пути.
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Режиссером фэнтезийной киноленты выступил американец Дэвид Лоури. Именно он мастерски воплотил историю популярной легенды, которая датирована XIV веком. Поражает и актерский состав киноленты, который повышает рейтинг фильма.
Главные герои и роли:
- Дев Патель – профессор Гавейн
- Викандер – леди Эссель
- Джоэл Эдгертон – лорд
- Сарита Чоудри – мать
- Шон Харрис – король
- Кейт Дики – королева
- Ральф Айнесон – Зеленый рыцарь
Премьера киноленты в Украине запланирована на 11 июня 2020 года. А вот в мире дебютные показы пройдут с 29 мая.
"Легенда о Зеленом рыцаре": смотрите украинский трейлер к фильму
"Легенда о Зеленом рыцаре": смотрите трейлер к фильму на английском языке
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