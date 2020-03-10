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"Легенда о Зеленом рыцаре": сюжет и трейлер новинки кино

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Киноманы в ожидании нового фэнтезийного фильма. которому уже прочат большой успех. На днях в сети появился официальный трейлер фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" (The Green Knight), который постепенно покоряет ютуб.

Известно, что кинолента поможет зрителям по-другому посмотреть на классическую легенду из артуровского цикла о Гавейне. Сюжет фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" основан на путешествия главного героя – безрассудного и упрямого племянника короля Артура. Он хочет драться с Зеленым рыцарем и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства. Однако путешествие поможет Гавейну побороться с искушениями тела и духа, призраками, ворами и интриганами, которых он встретит на своем пути.

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Режиссером фэнтезийной киноленты выступил американец Дэвид Лоури. Именно он мастерски воплотил историю популярной легенды, которая датирована XIV веком. Поражает и актерский состав киноленты, который повышает рейтинг фильма.

Главные герои и роли:

  • Дев Патель – профессор Гавейн
  • Викандер – леди Эссель
  • Джоэл Эдгертон – лорд
  • Сарита Чоудри – мать
  • Шон Харрис – король
  • Кейт Дики – королева
  • Ральф Айнесон – Зеленый рыцарь

Премьера киноленты в Украине запланирована на 11 июня 2020 года. А вот в мире дебютные показы пройдут с 29 мая.

"Легенда о Зеленом рыцаре": смотрите украинский трейлер к фильму 

"Легенда о Зеленом рыцаре": смотрите трейлер к фильму на английском языке

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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