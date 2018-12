Легендарная Бет Харт подарит украинцам пикантную смесь блюзовых баллад и зажигательного рока

6 мая в Киеве состоится концерт Бет Харт – выдающейся американской певицы i автора песен, номинантки Grammy, победительницы Blues Music Award в номинации "Лучшая блюзовая исполнительница".

30 ноября Бет Харт выпустила новый релиз "Live At the Royal Albert Hall". Это запись ее грандиозного концерта в легендарном лондонском "Альберт Холле" в мае этого года. Британская пресса писала об этом концерте как о настоящем успехе и большом прорыве в творчестве певицы. Ее мировой тур в этом году включал более 60 аншлаговых концертов в Америке и Европе.

Выступления Бет вызывают такой ажиотаж, что у нее уже три солд-аута на концерты, которые пройдут в следующем году. Киевский концерт будет единственным в Украине и завершит мировое турне певицы и концерты этого года.

Бет Харт – As Good As It Gets (Live At The Royal Albert Hall): смотрите видео

В Бет Харт уникальный голос с впечатляющим тембром и огромным вокальным диапазоном, и она виртуозно им владеет. Ее фирменные жанры – рок, блюз, соул и джаз. Она может петь и как оторванная рокерша, и как мастерская соул-исполнительница, постоянно импровизирует, в зависимости от настроения зала. Ее песни – проницательные до дрожи, ее искренняя манера исполнения – поражает и удивляет. Бет часто сравнивают с лучшими певицами – Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус. Именно этот факт и многочисленные награды и номинации певицы свидетельствуют, что на сегодня она – новая королева блюз-рока.

Говорят, что ни один концерт Бет Харт не похож на другой, их программа и настроение не повторяются. Невероятный голос, виртуозное исполнение в истинном музыкальном и эмоциональном диапазоне – от интимных блюзовых баллад до драйвовых рок-хитов, особая атмосфера искренности и доверия, полный контакт со зрителями – все это ждет нас на концерте в Киеве 6 декабря.

Кто такая Бет Харт?

Американская певица, музыкант, композитор. Звездный путь начала в 1993 году с популярного телешоу Star Search, в котором она получила титул лучшей вокалистки. После этого было множество альбомов, включая мультиплатину, успешные мировые турне. В активе Бет два альбома с Joe Bonamassa, сотрудничество со Слэшем с Guns N 'Roses, Нилом Шоном с Journey, совместные выступления с Тадж Махал, Джеффом Беком и даже с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой впервые в истории коллектива Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

