Легендарная певица LP выступила в Киеве: яркие фото и видео

Популярная американская певица LP с грандиозной программой выступила в Киеве. Лаура Перголмцци презентовала новый альбом украинским поклонникам.

Певица уже во второй раз собрала столичный "Дворец Спорта".

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На концерте в Киеве фанаты певицы подпевали каждую песню, зажигали фонарики и просто засыпали ее подарками.



На концерт пришло большое количество людей



Концерт LP в Киеве

Лаура показала на странице в Instagram подарки фанатов после концерта и поблагодарила за незабываемые эмоции.

Реакции Лауры Перголицци на подарки фанатов после концерта:

15 апреля LP приедет в Одессу, а завершит тур по Украине 18 апреля во Львове.

Смотрите видео с масштабного концерта певицы LP в Киеве:

Что известно о Лауру Перголицци?

Прежде чем о LP заговорили как сольной певице, Лаура Перголицци писала хиты для Рианны, Риты Оры, группы Backstreet Boys, Кристины Агилеры и других известных артистов. Однако впоследствии звезда все же решила выйти из тени своих коллег и представить творчество в собственном, оригинальном исполнении. Нетипичный тембр голоса сразу же заполонил все радиостанции и влюбил в себя миллионы меломанов.