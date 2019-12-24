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Легендарная украинская колядка получила рок-звучание благодаря The Hardkiss: видео

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Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss

Украинская музыкальная группа презентовала песню "Щедрик" в новой обработке. The Hardkiss объединили рождественскую композицию со своим новым хитом "Helpless", который стал первым обнародованным синглом пятого альбома "Акустика. Live", выход которого запланирован уже в 2020 году.

Сегодня, 24 декабря, на официальном ютуб-канале украинской рок-группы появилась запись с концертного выступления The Hardkiss в рамках последнего концертного проекта. Именно композицией "Helpless" музыканты решили представить широкой публике альбом "Акустика. Live".

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На личной странице в инстаграме фронтвумен Юлия Санина поделилась кадрами с выступления, наполняясь самыми теплыми эмоциями и детскими воспоминаниями накануне новогодних и рождественских праздников.

Делюсь с вами частичкой магии, которую мы создали на Акустическом концерте. Для меня это одновременно сильная и сложная композиция концерта, которую я обожаю,
– призналась певица.

Песня "Helpless" получила новое звучание и волшебно сочетается с рождественской народной композицией "Щедрик" в музыкальной обработке Николая Леонтовича.

Альбом The Hardkiss "Акустика. Live" увидит свет уже в начале 2020 года.

The Hardkiss – Helpless / Щедрик: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка The Hardkiss
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